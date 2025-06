Pocket Casts maakt broncode open source om 'tegen Apple en Spotify in te gaan'

Pocket Casts maakt de broncode van zijn podcastapp openbaar. Het bedrijf wil de apps open source aanbieden in de hoop dat podcasts en apps in het algemeen zo minder afhankelijk worden van derde partijen zoals Spotify of Apple.

Pocket Casts voor Android

Pocket Casts-moederbedrijf Automattic heeft de code van zowel de iOS-app als de Android-app op GitHub gezet. De code is beschikbaar onder een Mozilla Public License 2.0, wat betekent dat de app ook commercieel mag worden aangepast en verspreid. De makers schrijven in een begeleidende blogpost te hopen dat andere ontwikkelaars zelf aan de slag gaan en de code actief aanpassen.

Automattic, ook het bedrijf achter WordPress, nam Pocket Casts vorig jaar over. Het bedrijf ging in 2019 over op een freemiumverdienmodel in plaats van een eenmalige aankoopprijs.

Het openbaar maken van de code van de apps gaat in tegen een trend in de podcastwereld waarbij bepaalde partijen exclusieve content aanbieden in hun apps. Hoewel de broncode en de app zelf los staan van de inhoud en podcasts, noemt Automattic wel specifiek de ecosystemen van Apple en Spotify. Die investeren de laatste jaren veel in exclusieve shows zoals die van Joe Rogan. "We geloven dat podcasten niet beheerst kan en moet worden door Apple en Spotify, en dat in plaats daarvan een divers ecosysteem van thirdpartyapplicaties beschikbaar moet zijn."