Pocket Casts maakt web- en desktopversie gratis beschikbaar

Podcastapp Pocket Casts heeft zijn webplayer en desktopapp voor Mac en Windows gratis beschikbaar gemaakt voor alle gebruikers. Eerder hadden gebruikers alleen toegang tot de web- en desktopversie van de dienst via een abonnement. De mobiele app was al gratis.

De podcastapp schrijft dinsdag dat hij de webplayer en desktopapp voortaan gratis aanbiedt, omdat hij vindt dat podcasts 'voor iedereen beschikbaar moeten zijn'. Ook hebben gebruikers geen account nodig om de webplayer en desktopapp te gebruiken. Wel wijst de dienst erop dat alleen gebruikers met een account toegang hebben tot meer functies, zoals het opslaan van voorkeuren en afleveringen, het verder luisteren op een ander apparaat en het bijhouden van een afspeellijst.

Pocket Casts blijft nog wel abonnementen aanbieden: Plus en Patron. Plus kost 45,17 euro per jaar en biedt onder andere 20GB aan cloudopslag en toegang tot de Apple Watch- en Wear OS-versies van de app. Patron kost jaarlijks 112,93 euro. Het bevat alle features die Plus biedt, geeft abonnees eerder toegang tot nieuwe functies en biedt 100GB aan cloudopslag.

Pocket Casts begon in 2011 als een app voor Android en iOS. Het is gemaakt door de Australische appontwikkelaar Shifty Jelly. In 2018 werd de app gekocht door een groep publieke radiozenders, waaronder de Amerikaanse radiozender NPR. Uiteindelijk deed de groep Pocket Casts van de hand en verkocht het in 2021 aan Automattic, het moederbedrijf van WordPress.