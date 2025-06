Blizzard kondigt BlizzCon aan voor 2026

Blizzard gaat volgend jaar weer een BlizzCon-evenement organiseren. De conferentie gaat plaatsvinden op 12 en 13 september 2026 in de Californische stad Anaheim. Wat het programma precies gaat zijn en of er nieuwe games worden aangekondigd, is nog niet bekend.

De ontwikkelaar schrijft dat de conferentie gaat plaatsvinden in het Anaheim Convention Center, net als de BlizzCons in voorgaande jaren. Blizzard schrijft dat er een openingsceremonie zal zijn. Ook kunnen bezoekers panels volgen en is er de mogelijkheid om games uit te proberen.

Het is nog niet bekend wanneer de kaartverkoop begint. Blizzard raadt geïnteresseerden aan om zich via de website van BlizzCon in te schrijven voor updates.

De eerste BlizzCon is gehouden in 2005. Vanaf toen is er elk jaar een Blizzcon gehouden, tot 2020. Toen ging de conferentie niet door vanwege de coronapandemie. Een jaar later werd BlizzConline, een digitale versie van het evenement, gehouden. BlizzCon 2022 werd tevens geschrapt, vermoedelijk vanwege de berichten over de verziekte werkcultuur bij Activision Blizzard en de seksuele-intimidatiezaak die destijds gaande was.

In 2023 keerde BlizzCon terug. Toen vond het plaats op 3 en 4 november. Tijdens de conferentie werden de eerste uitbreiding van Diablo IV en drie uitbreidingen van World of Warcraft aangekondigd. BlizzCon 2024 ging niet door, maar er kwam wel een fysiek evenement voor het twintigjarig bestaan van World of Warcraft. Ook dit jaar heeft Blizzard besloten om geen BlizzCon te organiseren.