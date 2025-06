Disco Elysium-ontwikkelaar ZA/UM kondigt spionage-rpg Project C4 aan

ZA/UM, de studio achter de veelgeprezen indiegame Disco Elysium, werkt aan een nieuwe game. De ontwikkelaar deelt een korte teaser van Project C4 en zegt dat het om een spionage-rpg gaat waarin spelerskeuzes consequenties hebben voor het verhaal.

ZA/UM benadrukt in een presentatie dat Project C4 geen opvolger is van Disco Elysium. Dat meldt Rock Paper Shotgun. De studio heeft drie jaar aan de game gewerkt. Het spel draait om spionage, allianties en verraad. Het wordt geen James Bond-achtige ervaring met gadgets en een heldencomplex. In plaats daarvan zou de game te vergelijken zijn met de Britse spionagethrillerserie Slow Horses. "Geen helden, alleen de stank van falen", aldus Jim Ashilevi, voice-overdirector van Disco Elysium.

De teasertrailer van Project C4 deelt weinig details over de aankomende spionagegame, maar ZA/UM deelt mogelijk meer informatie over de rpg tijdens de jaarlijkse Game Developers Conference die op 17 maart van start gaat. Het is nog niet bekend wanneer Project C4 wordt uitgebracht en naar welke platforms het spel komt.

Project C4 is de eerste game die ZA/UM in ontwikkeling heeft sinds het vertrek van belangrijke Disco Elysium-ontwikkelaars in 2021. Het nieuws dat de schrijver, artdirector en ontwerper van het spel 'onvrijwillig' vertrokken bij ZA/UM kwam in oktober 2022 pas naar buiten. Later vertrokken ook andere ontwikkelaars, die de studios Dark Math Games en Longdue Games vormden. Beide studio's werken aan Disco Elysium-achtige games.

Disco Elysium kwam in 2019 voor het eerst uit en gaat over een detective met geheugenverlies die een moordzaak moet oplossen. De game werd over het algemeen lovend ontvangen vanwege zijn verhaallijn en unieke artstyle. Het spel verscheen aanvankelijk alleen voor Windows, maar kwam later ook uit voor macOS en consoles.