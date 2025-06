'Ubisoft herstart ontwikkeling van multiplayershooter Project Maverick'

Ubisoft heeft 'een reset' gedaan van Project Maverick, een op Far Cry gebaseerde multiplayershooter. Meerdere ontwikkelaars zijn van het project gehaald en de game gaat terug naar de tekentafel. Ubisoft zou dat hebben gedaan vanwege recente problemen in het bedrijf.

Insider Gaming schrijft op basis van bronnen binnen het project dat de ontwikkeling van de game een reboot krijgt. Dat betekent dat Ubisoft helemaal opnieuw naar de game wil kijken. Dat zou gebeuren nadat een team van ontwikkelaars naar een ander project werd overgeplaatst.

Het gaat in dit geval om een reboot van Project Maverick, een losstaande game die is gebaseerd op Far Cry. Aanvankelijk zou het spel een multiplayercomponent voor Far Cry 7 worden, maar later werd dat losgetrokken. Het team dat aan dit Project Maverick werkte, werd door Ubisoft op de ontwikkeling van Far Cry 7 gezet. Ook zouden er ontwikkelaars naar weer andere projecten gaan en zouden vijftig ontwikkelaars op dit moment helemaal niet aan concrete projecten werken.

Volgens Insider Gaming is niet precies duidelijk waarom Ubisoft Project Maverick op die manier zou willen invullen, maar dat heeft mogelijk te maken met een nieuwe strategie binnen het bedrijf. Daarbij zouden teams en projecten beter gestroomlijnd moeten worden. De uitgever heeft de laatste jaren veel problemen gehad en stelde games uit en stopte de ontwikkeling van andere.

Wat een reboot voor Project Maverick exact betekent, is niet in detail bekend. Het betekent in ieder geval niet dat het project is stopgezet, al is niet duidelijk wanneer het uitkomt. Far Cry 7, dat de werktitel Blackbird heeft, zou in 2026 uit moeten komen. Het is niet duidelijk of die deadline nog wordt gehaald. Wel zouden er inmiddels al speeltesten plaatsvinden met het spel.