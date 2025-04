Broncode Far Cry 1 uit 2004 verschijnt online

Web Archive heeft de broncode van Far Cry 1 online gezet. Het lijkt vooralsnog niet te gaan om een volledig werkende versie, al zou dat in de toekomst wel kunnen. De download is iets meer dan 70MB.

De assets van de game ontbreken, maar volgens gamemodder Vinícius Medeiros is de game te compileren en te draaien met de broncode en assets uit de volledige game. Ook in de reviews onder de upload op Web Archive is te zien dat gebruikers de game hebben gecompileerd met assets uit versie 1.33. De upload zelf is van versie 1.34.

Far Cry was de eerste game van de Duitse ontwikkelaar Crytek en kwam uit in 2004. De Far Cry-serie heeft inmiddels zes delen gekregen. Het is onbekend waarom en waarom juist nu de broncode van de eerste game online is gekomen.