AMD heeft softwarefunctie Hypr-RX niet op tijd uitgebracht

AMD heeft zijn zelf gestelde deadline voor de release van Hypr-RX niet gehaald. De vorig jaar aangekondigde functie voor Adrenalin combineert Boost, Anti-Lag en SuperResolution, en moest in de eerste helft van het jaar uitkomen.

AMD kondigde Hypr-RX tegelijk aan met de RX 7900 XT en XTX in november vorig jaar. AMD zei toen de functie in de eerste helft van dit jaar uit te brengen en Videocardz merkt op dat dat niet is gebeurd. De eerste helft van het jaar was afgelopen weekeinde voorbij.

Hypr-RX moet een modus worden waarbij gebruikers met een enkele klik drie functies kunnen aanzetten. Boost verlaagt de resolutie dynamisch als de software beweging detecteert in een frame om de prestaties op peil te houden. Super Resolution schaalt games op met behulp van een algoritme en Anti-Lag moet de inputlag verminderen. AMD heeft geen nieuwe verwachte releasedatum voor de functie gegeven.