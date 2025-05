Valve: gebruik AMD Anti-Lag+ in Counter-Strike 2 kan resulteren in VAC-ban

Het gebruik van AMD Radeon Anti-Lag+ in Counter-Strike 2 kan onterecht resulteren in een VAC-ban. Dat bevestigt Valve. De functie, die momenteel alleen beschikbaar is voor RX 7000-videokaarten, maakt wijzigingen in dll-bestanden van de engine. Dat kan het VAC-systeem triggeren.

Valve roept AMD-gebruikers via sociale media op om geen gebruik te maken van Anti-Lag+ in Counter-Strike 2. De functie, die is bedoeld om latency te verminderen, werkt door features van dll-bestanden van de Source 2-engine 'om te leiden'. Dat kan door het VAC-anticheatsysteem van Valve worden opgemerkt als cheaten. "Knoeien met CS-code zal resulteren in een VAC-ban", schrijft het bedrijf.

AMD maakte Anti-Lag+ met zijn recentste driverversie, Adrenalin 23.10.1, beschikbaar voor Counter-Strike 2. Valve zegt dat het de betrokken gebruikers kan identificeren en de bans kan terugdraaien zodra AMD een update uitbrengt. De gpu-maker heeft nog niet gereageerd op het voorval, maar lijkt de driver inmiddels te hebben teruggetrokken. De downloadlink op de website van AMD werkt niet meer en de driver kan ook niet meer geïnstalleerd worden via de Adrenalin-software; dat laatste levert een foutmelding op.

AMD's latest driver has made their "Anti-Lag/+" feature available for CS2, which is implemented by detouring engine dll functions.



If you are an AMD customer and play CS2, DO NOT ENABLE ANTI-LAG/+; any tampering with CS code will result in a VAC ban.



Once AMD ships an update we…