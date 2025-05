AMD schakelt Anti-Lag+ tijdelijk uit en wil onterecht verbannen spelers helpen

AMD brengt de Adrenalin Edition 23.10.2-driver uit waarmee Anti-Lag+ standaard uitgeschakeld wordt. De functie zou door sommige anticheatsystemen als cheat gemarkeerd worden. Het bedrijf zegt dat het met ontwikkelaars in gesprek is om eerdere bans vanwege Anti-Lag+ op te heffen.

De driver schakelt Anti-Lag+ uit voor alle games waarin deze technologie ondersteund wordt en AMD raadt alle gebruikers die hiervoor in aanmerking komen, aan om de nieuwste driver te installeren. Anti-Lag+ is een functie die vooralsnog alleen in combinatie met Radeon RX 7000-videokaarten beschikbaar is en moet leiden tot verminderde latency. Hiervoor worden dll-gamebestanden aangepast, wat door bepaalde anticheatsoftware als cheaten beschouwd wordt. Vorige week kwam bijvoorbeeld naar buiten dat Valves anticheatsoftware aan zou slaan als Anti-Lag+ in combinatie met Counter-Strike 2 gebruikt wordt.

AMD zegt in gesprek te zijn met gameontwikkelaars om de functie weer beschikbaar te stellen zonder dat anticheatsoftware dit als cheaten bestempelt. Tegelijk kijken de bedrijven hoe de bans van onlangs verbannen gamers teruggedraaid kunnen worden. Eerder zei Valve dat het een update van AMD afwacht en dan in gesprek gaat over het terugdraaien van bans.

Naast het uitschakelen van Anti-Lag+ introduceert de driver gameondersteuning voor Assassin's Creed Mirage, The Lords of the Fallen en Forza Motorsport. Ook zijn er enkele fixes doorgevoerd, waaronder oplossingen voor prestatieproblemen van Counter-Strike 2, crashes van FC24 en problemen met het afspelen van videobestanden. De driver is beschikbaar voor Radeon RX 5000-, 6000- en 7000-serie-, en 5000M- en 6000M-serievideokaarten.