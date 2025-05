Valve begint met het terugdraaien van CS2-bans voor AMD-Anti-Lag+-spelers

Valve zegt dat het is begonnen met het terugdraaien van bans van Counter-Strike 2-spelers, die vanwege het gebruik van AMD's Anti-Lag+-software verbannen werden. De anticheatsoftware zag deze software aan voor cheatsoftware en verbande daarom een onbekende hoeveelheid spelers.

Met een update die donderdag is vrijgegeven zegt Valve een start-upcheck uit te voeren om te kijken of spelers 'incompatibele' AMD-drivers draaien en zegt vanaf donderdag de VAC-bans van getroffen spelers terug te draaien. Vorige week bleek dat spelers die Anti-Lag+ gebruiken, in Counter-Strike 2 geband werden. De Anti-Lag+-functie, die alleen met RX 7000-videokaarten werkt, past namelijk de dll-bestanden van de game-engine aan. Dit werd door Valve Anti-Cheat als 'knoeien met de CS-code' gezien, waardoor spelers een ban kregen.

Nadat het probleem bekend werd, schakelde AMD de latencyverminderende functie tijdelijk uit voor alle games. Toen werd ook gezegd dat de bans van spelers teruggedraaid zouden worden, al werd toen niet gezegd vanaf wanneer dit zou zijn. Het is evenmin onduidelijk wanneer Anti-Lag+ weer moet werken. AMD zegt in gesprek te zijn met ontwikkelaars om te voorkomen dat anticheatsoftware het gebruik van de functie ziet als valsspelen.