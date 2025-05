AMD test Fluid Motion Frames voor alle games op basis van DirectX 11 en 12

AMD brengt een Adrenalin-preview uit waarmee de Fluid Motion Frames-technologie in alle games op basis van DirectX 11 en DirectX 12 gebruikt kan worden. Tot dusver werden er slechts enkele games ondersteund. Alleen Radeon RX 7000- en 6000-videokaarten ondersteunen deze functie.

Gebruikers met de Adrenalin Edition Preview-driver kunnen Fluid Motion Frames versie 23.30.01.02 testen, waarmee in principe alle DX11- en DX12-games van de technologie gebruik kunnen maken. De instelling is per game in te schakelen met de Hypr-RX-schakelaar of middels de Fluid Motion-instelling. Tot dusver werd de functie alleen ondersteund door Forspoken en Immortals of Aveum. Naar verwachting komt AFMF in het eerste kwartaal van volgend jaar als releaseversie uit.

AMD Fluid Motion Frames is een nieuwe vorm van framegeneratie op driverniveau en maakt onderdeel uit van de FidelityFX Super Resolution 3-set aan functies. Met de technologie worden op basis van de beweging tussen twee frames extra frames gegenereerd. Dit kan volgens AMD extra latency veroorzaken en werkt daarom niet perfect voor snelle games. In de preview wordt AFMF dynamisch in- en uitgeschakeld op basis van de snelheid van bewegingen. Ook raadt AMD het gebruik van Anti-Lag+ aan in combinatie met de technologie.