Forza Horizon 5 krijgt ondersteuning voor DLSS 2 en AMD FSR 2

Forza Horizon 5 krijgt ondersteuning voor Nvidia DLSS 2 en AMD FSR 2. Vanaf 8 november worden deze upscaling-functies beschikbaar gemaakt. Ook wordt DirectX Raytracing op pc voorzien van twee nieuwe presets: ultra en extreme.

Op de ondersteuningspagina van Forza Motorsport is te lezen dat de raytracinginstellingen ultra en extreme reflecties van auto's toevoegen voor de gamemodi Free Roam, Races en Photo Mode. Bij de medium- en high-instellingen is raytracing enkel beschikbaar in Forzavista.

De nieuwe update voegt ook ondersteuning toe voor DLSS 2 en FSR 2. DLSS is alleen beschikbaar voor gebruikers met een Nvidia RTX-videokaart. AMD's FidelityFX Super Resolution werkt met grafische kaarten van AMD, Nvidia en Intel. Beiden zijn upscalingtechnieken voor games, waarbij frames worden gerenderd op een lagere resolutie waarna ze worden opgeschaald naar een hogere resolutie.

DLSS 3 wordt vooralsnog niet ondersteund in Forza Horizon 5. Vorige maand maakte Nvidia bekend welke games als eerste DLSS 3-ondersteuning krijgen. Onder andere de pc-port van Marvel's Spider-Man Remastered, Microsoft Flight Simulator en A Plague Tale: Requiem beschikken al over de ondersteuning. Op een later moment wordt DLSS 3 ook voor games als Cyberpunk 2077, Hitman 3 en The Witcher 3: Wild Hunt verwacht.