Cyberpunk 2077 ondersteunt bij release geen raytracing op AMD RX 6000-gpu's

De pc-versie van Cyberpunk 2077 ondersteunt bij release geen raytracing op AMD Radeon RX 6000-videokaarten. Dat meldt de community lead van ontwikkelaar CD Projekt Red. De studio werkt samen met AMD om de functie na release 'zo snel mogelijk' toe te voegen.

CD Projekt Red bracht recentelijk geüpdatete systeemvereisten uit voor Cyberpunk 2077, waarin ook de hardwarevereisten voor raytracing worden genoemd. In die lijst worden enkel GeForce RTX-videokaarten van Nvidia genoemd. Community lead Marcin Momot meldt daarbij dat RX 6000-videokaarten bij de release op 10 december geen ondersteuning krijgen voor raytracing. CD Projekt Red werkt samen met AMD om de functie 'zo snel mogelijk' toe te voegen, meldt Momot. Het is niet duidelijk wanneer dit gebeurt.

Cyberpunk 2077-screenshots met raytracing. Afbeeldingen via Nvidia

De reden waarom raytracing in Cyberpunk initieel niet op AMD-videokaarten werkt, wordt niet vermeld. CD Projekt Red werkte samen met Nvidia voor de implementatie van raytracing, maar het is niet bevestigd dat dit de reden is waarom raytracing bij release niet wordt ondersteund op AMD-videokaarten. Andere titels waarbij Nvidia betrokken is, zoals de recent uitgebrachte game Watch Dogs: Legion, ondersteunden al wel raytracing op AMD's videokaarten toen deze uitkwamen.

Het is ook mogelijk dat raytracing in Cyberpunk nog niet volledig is geoptimaliseerd voor AMD-gpu's, aangezien de raytracinghardware van AMD en Nvidia verschillen. Cyberpunk 2077 krijgt na release een volledige upgrade voor de PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Die update moet ervoor zorgen dat de game 'volledig gebruikmaakt van de next-gen hardware'. De nieuwe consoles zijn gebaseerd op dezelfde RDNA 2-architectuur die wordt gebruikt in de Radeon RX 6000-videokaarten en ondersteunen ook raytracing. CD Projekt Red noemt geen exacte releasedatum voor de console-upgrade.

Cyberpunk is overigens niet de eerste titel met tijdelijk exclusieve raytracing op basis van de DXR-api. Godfall ondersteunt op het moment van schrijven alleen raytracing op Radeon RX 6000-videokaarten. "Raytracing op Nvidia-gpu's volgt in een toekomstige update", zo meldt de ontwikkelaar. AMD was ook betrokken bij de ontwikkeling van Godfall. Dirt 5, een andere game waarbij AMD betrokken is, ondersteunt al wel raytracing op videokaarten van zowel Nvidia als AMD.