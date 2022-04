SiliconArts introduceert RayCore MC-architectuur voor realtime raytracing

SiliconArts heeft zijn RayCore MC-architectuur gepresenteerd. Deze grafische architectuur is bedoeld voor pathtracing en kan volgens het bedrijf bijvoorbeeld geïntegreerd worden in soc's. De eerste producten met deze architectuur moeten in 2021 worden aangekondigd.

De RayCore MC-architectuur is bedoeld voor integratie in chips van derde partijen. De architectuur is volgens SiliconArts schaalbaar en kan geïntegreerd worden in verschillende 'gameplatforms'. Het bedrijf noemt daarbij cloudplatforms, desktops, mobiele apparaten, consoles en vr- en ar-platforms. RayCore MC is momenteel beschikbaar in een externe graphics accelerator voor ontwikkelaars en soc-ontwerpers voor evaluatie. Momenteel zijn er verder nog geen concrete producten op basis van RayCore MC. SiliconArts verwacht dat de eerste soc's met deze architectuur in 2021 worden onthuld.

De RayCore MC-serie is bedoeld voor realtime pathtracing, een vorm van raytracing. Het bedrijf meldt dat de architectuur onder andere geschikt is voor toepassingen als global illumination, schaduwen en reflecties. Volgens SiliconArts kan de RayCore MC-serie naar verwachting 'tot 300 miljoen rays per seconde berekenen per vierkante millimeter aan chipoppervlak'. De power dissipation zou per milliwatt vijf miljoen rays per seconde bedragen. Deze prestatiegegevens zijn gebaseerd op verwachte rekenprestaties van de architectuur op een 5nm-procedé van TSMC, terwijl de huidige sample wordt geproduceerd op een 22nm-node van GlobalFoundries.

Het is niet duidelijk hoe RayCore MC zich verhoudt tegenover bijvoorbeeld de RTX-videokaarten van Nvidia of de RDNA2-chip in de Xbox Series X, aangezien Nvidia en Microsoft andere prestatiemetingen aanhouden. SiliconArts geeft aan op aanvraag meer gedetailleerde benchmarks en performance metrics te verstrekken. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op navraag van Tweakers.

SiliconArts is in augustus ook lid geworden van de Khronos Group, een consortium dat onder andere de Vulkan-api ontwikkelt. Het bedrijf zal onder andere werken om de Vulkan Raytracing-extensie compatibel te maken met zijn architecturen. De RayCore MC-serie biedt al ondersteuning voor Intels Embree-platform. Er wordt ook gewerkt aan ondersteuning voor DirectX en raytracingplug-ins voor Autodesk 3ds Max en Blender.

De komst van RayCore MC was al langer bekend. In september verscheen een roadmap van SiliconArts waarop deze architectuur al werd vermeld, naast enkele andere producten. Toen deelde het bedrijf echter nog geen prestatieverwachtingen van RayCore MC. Ook was niet duidelijk wanneer de architectuur beschikbaar zou komen. Het bedrijf meldde toen al wel dat de architectuur onder licentie beschikbaar zou komen.