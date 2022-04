Samsung onthult 980 Pro-ssd met pci-e 4.0-interface en tlc-nand officieel

Samsung heeft zijn 980 Pro-ssd's officieel aangekondigd. Dit is de eerste consumenten-ssd met pci-e 4.0-interface van het bedrijf. Volgens de fabrikant haalt de 980 Pro sequentiële leessnelheden tot 7GB/s, afhankelijk van het gekozen model.

De 980 Pro komt beschikbaar in varianten met 250GB, 500GB en 1TB opslagcapaciteit. Samsung toonde zijn 980 Pro-ssd's al tijdens de CES in januari, maar het bedrijf deelde toen weinig details. Wel sprak het bedrijf in januari van sequentiële leessnelheden tot 6,5GB/s, wat nu is opgehoogd naar maximaal 7GB/s voor de 1TB-variant. De varianten met 250GB en 500GB opslagcapaciteit halen lagere snelheden. De willekeurige 4KB-lees- en schrijfsnelheden van de 1TB-variant bedragen volgens Samsung maximaal een miljoen iops.

De 980 Pro-ssd's zijn voorzien van tlc-nand. Voorgaande Samsung-ssd's in de Pro-serie werden doorgaans opgebouwd uit mlc-nand. De nieuwe m2-ssd's maken gebruik van een nieuwe controller, die de fabrikant Elpis noemt. Samsung adverteert verder een total bytes written-levensduur van 600 geschreven terabytes voor de 980 Pro 1TB. Dat is de helft van zijn voorganger, de 970 Pro 1TB, die een uithoudingsvermogen van 1200 geschreven terabytes had. De 980 Pro-serie krijgt 5 jaar fabrieksgarantie, net als zijn voorganger.

Samsung noemt nog geen officiële releasedata voor de 980 Pro-ssd's. De drives staan al wel in de Pricewatch, maar zijn nog niet leverbaar. De 250GB-variant kost daar momenteel € 64,17 en het 500GB-model komt beschikbaar voor € 99,90. De 980 Pro 1TB kost € 134,90.