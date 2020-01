Adata toont prototype van pci-e 4.0-ssd met leessnelheid tot 7GB/s

Adata toont tijdens de CES drie prototypes van pci-e 4.0-ssd's. De drives moeten leessnelheden tot 7000MB/s en schrijfsnelheden tot 6000MB/s bieden. De ssd's moeten in de tweede helft van 2020 uitkomen.

Onder de prototypes valt onder andere de Adata Sage, die in een CrystalDiskMark-test met 1GiB-workload sequentiële lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 7240,7MB/s en 5395,5MB/s haalt. Een Adata-medewerker meldt aan Tom's Hardware dat de consumentenversie met geüpdatete firmware schrijfsnelheden tot 6000MB/s moet halen. De Sage van Adata haalt respectievelijk tot 1 miljoen en 800.000 iops, stelt het bedrijf.

Adata vertelt daarnaast aan Tom's Hardware dat de Sage-ssd 4GB aan DRAM-cache heeft. De ssd wordt onderdeel van Adata's XPG-serie en wordt geleverd in capaciteiten tot 4TB. Adata maakt voor de Sage-ssd gebruik van een Innogrit Rainier IG5236-controller. Deze controller gebruikt 8 channels en wordt gemaakt op een 16 / 12nm-procedé van TSMC. De controller ondersteunt in theorie capaciteiten tot 16TB, maar de Sage wordt geleverd met maximaal 4TB aan opslagruimte. De Sage moet onderdeel uitmaken van Adata's XPG-gamingproducten.

Adata toont daarnaast prototypes van twee andere ssd's, genaamd Indigo en Pearl, maar hierover is nog weinig informatie beschikbaar. Wel is bekend dat alle getoonde ssd's gebruikmaken van een pci-e 4.0-interface. Al deze ssd's moeten in de tweede helft van 2020 uitkomen. Over adviesprijzen wordt nog niet gerept.