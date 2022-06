Samengevat We hebben de 2TB-uitvoering van de XPG Gammix S70 getest na een firmware-update. In synthetische benchmarks zien we imposante snelheden van ruim 7GB/s bij ATTO, maar ook tracebenchmarks laten prima resultaten zien. In die realworldbenches is zowel de Samsung 980 PRO als de WD Black SN850 een geduchte concurrent, maar op het moment van schrijven is alleen de S70 in 2TB-capaciteit goed verkrijgbaar. De prijzen liggen met 20 tot 22 cent per gigabyte op een vergelijkbaar niveau. Pluspunten Doorbreekt de 7GB/s-grens

Goede realworldresultaten Minpunten Matige consistencytest Getest XPG Gammix S70 2TB Prijs bij publicatie: € 430,-

Adata, het moederbedrijf van Xtreme Performance Gear, ofwel XPG, heeft in de Gammix-serie de S70-ssd uitgebracht. Nogal een mond vol met merken, submerken en series, dus voor deze review houden we het gewoon bij de S70 of de Adata S70. Die ssd lijkt tijdens de CES van vorig jaar, in januari 2020 dus, voor het eerst als prototype getoond te zijn, als de XPG Sage. Een jaar later is de NVMe-drive verkrijgbaar en belooft hij nog altijd bijzonder rappe prestaties.

De Sage van een jaar geleden liet al zien dat de 7000MB/s-barrière geslecht kon worden, en met de S70 laat Adata zien dat ook buiten het lab te kunnen. Adata maakt daarbij gebruik van een controller die je niet zo vaak ziet: een Rainier van InnoGrit. Die wordt gecombineerd met flashgeheugen van Micron en een dram-chip van SKHynix. De combinatie levert in sommige situaties exceptioneel hoge prestaties, maar waar en wanneer die prestaties zichtbaar zijn, bekijken we in deze review.

De Adata S70 is in twee capaciteiten verkrijgbaar: met 1TB en met 2TB opslagruimte. De kleinste variant is vanaf ruim 200 euro verkrijgbaar en de 2TB-versie vanaf pakweg 430 euro. Wie de drives direct geleverd wil krijgen, moet echter ongeveer 220, respectievelijk 440 euro neerleggen. Concurrerende PCIe gen4-drives van 2TB, zoals de Samsung 980 PRO en de WD Black SN850, zijn echter lastig verkrijgbaar. Is de S70 een goed alternatief?