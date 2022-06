AMD's versus Intels PCIe Gen4-interface

Met de introductie van AMD's Zen 2-processors en bijbehorende X570-moederborden kregen desktops de beschikking over PCIe Gen4-interfaces. Met twee keer de bandbreedte van Gen3-interfaces konden vooral de doorvoersnelheden van NVMe-drives met hun vier lanes flink verhoogd worden. Videokaarten hebben met zestien lanes immers alleen in extreme gevallen een bandbreedte-bottleneck.

AMD is bijna twee jaar lang monopolist geweest wat het aanbieden van PCIe Gen4 voor consumentenplatforms betreft. Sinds juli 2019 biedt het AMD-platform immers Gen4-lanes. Intel liet tot de introductie van Rocket Lake, met de Z590-chipset, op zich wachten. Dat gebeurde in maart 2021. Ondanks een 'achterstand' van bijna twee jaar kwam Intel direct uit de startblokken met een forse claim wat de PCIe Gen4-prestaties betreft. Ssd's op een Z590-bord zouden namelijk een stuk sneller zijn dan dezelfde ssd's op een X570-bord. Volgens tests van Intel zelf bedroeg de winst in de kortste PCMark 10-test met een Samsung 980 Pro ongeveer 11 procent.

Nu de Intel-borden met Z590 goed verkrijgbaar zijn en de bios'en (of UEFI's) tijd gehad hebben om eventuele bugs weg te poetsen, hebben we Intels claim getoetst. Daartoe hebben we een Z590-platform zoveel mogelijk gelijkgetrokken met ons ssd-testplatform op basis van X570-moederborden en diverse Gen4-ssd's met verschillende controllers getest om de prestaties te vergelijken.