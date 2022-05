Sinds de beschikbaarheid van moederborden met PCIe Gen4-ondersteuning - lees: AM4-borden met Ryzen 3000-processors - medio 2019, zijn solid state drives met Gen4-interface te koop. De eerste lichting van die drives was in de regel echter niet zo snel als menig tweaker had gehoopt, maar langzamerhand komt daar verandering in. De tweede golf is namelijk wél aanzienlijk sneller dan Gen3-drives en tikt snelheden van ruim 7000MB/s aan.

Een van de recentste ssd's die onder die tweede golf Gen4-drives valt, is de 7000s-serie van Gigabyte. Dat nemen we als aanleiding om de Gen4-drives eens op een rijtje te zetten en hun prestaties met elkaar te vergelijken. Daarbij is het gros van de vroege lichting gebaseerd op de E16-controller van Phison en is een deel van de tweede lichting gebaseerd op de E18, eveneens van Phison.

Gigabyte heeft zowel die E16- als de E18-controller gebruikt, maar inmiddels heeft Samsung zijn 980 PRO-drives met propriëtaire controller uitgebracht, en ook WD gebruikt voor de SN850 een afwijkend ontwerp. Voordat we naar de prestaties van Gen4-drives met capaciteiten van 1 en 2TB kijken, duiken we dieper in de Aorus Gen4 7000s van Gigabyte. De drives zijn sinds ongeveer half maart verkrijgbaar in een 1TB- en een 2TB-model. Vooralsnog staat slechts één winkel met beide drives in de Pricewatch, en dat levert prijzen op van respectievelijk 210 en 404 euro. Omgerekend dus iets meer dan 20 cent per gigabyte en dat is vergeleken met andere Gen4-drives een schappelijke prijs. Dat doet de vraag rijzen: hoe presteren die 7000s-drives vergeleken met andere Gen4-drives?