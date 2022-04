De eerste generatie PCIe Gen4-drives was rap, maar lang niet zo snel als de interface-snelheid beloofde. Stapje voor stapje kropen solid state drives richting overdrachtssnelheden van 7000MB/s en Seagate belooft die grens te doorbreken met de Seagate Firecuda 530. Spoiler alert: die beloofde snelheid van 7300MB/s zien wij in onze tests niet terug, maar de Firecuda 530 is wel de snelste drive die we tot dusver hebben getest.

Seagate heeft een bekende controller ingezet om dat te bewerkstelligen, maar combineert die controller met afwijkend nand. De controller is de bekende Phison PS5018-E18, die overigens door Seagate is gevalideerd. Veel over die validatie is niet bekend, maar het is aannemelijk dat Seagate een beetje aan de firmware heeft getweaked. De E18-controller is gecombineerd met een dram-cache en geavanceerder geheugen van Micron dan we tot dusver zagen. Andere E18-drives, zoals de MSI Spatium M480 en Corsair MP600 PRO, zijn gekoppeld aan 96-laags Micron-nand. De Seagate-drive heeft nieuwer, 176-laags nand aan boord.

Dat flashgeheugen heeft niet alleen meer laagjes, maar ook een andere structuur. Het 96-laags-nand dat we al kennen, heeft floating gates die ietwat capacitief gekoppeld zijn. Dat houdt kortweg in dat de spanning die gebruikt wordt om de ene geheugencel te programmeren met data naburige cellen kan beïnvloeden. De bits in een cel zouden dan onbedoeld kunnen veranderen. Uiteraard is dat niet gewenst en dus worden ingewikkelde algoritmes toegepast om die beïnvloeding tijdens het schrijven te minimaliseren. Dat kost natuurlijk tijd, wat de schrijfsnelheid van de nand-chips begrenst.

Het 176-laags nand maakt gebruik van een andere gate-structuur, een techniek die replacement gate (RG) heet. Dat wordt gecombineerd met charge trap charge-gates, dat we ook van Samsungs nand kennen. De capacitieve koppeling wordt met RG verminderd, zodat het nand in theorie sneller kan worden beschreven. De algoritmes die de spanningen voor het schrijven controleren, kunnen immers iets minder complex en dus minder tijdrovend zijn. Ook het lezen en wissen van data kost minder tijd met RG. Het gevolg is dat cellen in het 176-laags nand tot twee keer sneller geprogrammeerd, gelezen en gewist kunnen worden. Bijkomend voordeel is dat daardoor minder lang spanning op de cellen hoeft te staan, wat de levensduur verlengt.

Drive Seagate Firecuda 530 Seagate Firecuda 520 Corsair MP600 PRO MSI Spatium M480 Capaciteiten 500GB

1TB

2TB

4TB 500GB

1TB

2TB 1TB

2TB

4TB 500GB

1TB

2TB Controller Phison PS5018-E18 Phison PS5016-E16 Phison PS5018-E18 Phison PS5018-E18 Nand Micron 176-laags tlc (RG) (1200MT/s) Kioxia 96-laags tlc (800MT/s) Micron 96-laags tlc

(1200MT/s) Micron 96-laags tlc (1200MT/s) Dram Ddr4 2666MT/s Ddr4 2400MT/s Ddr4 2666MT/s Ddr4 2666MT/s Interface PCIe Gen4 x4 / NVMe 1.4 PCIe Gen4 x4 / NVMe 1.3 PCIe Gen4 x4 / NVMe 1.4 PCIe Gen4 x4 / NVMe 1.4 Endurance (TBW) 640TB (500GB)

1275TB (1TB)

2550TB (2TB)

5100TB (4TB) 850TB (500GB)

1800TB (1TB)

3600TB (2TB) 700B (1TB)

1400TB (2TB)

2800TB (4TB) 350TB (500GB)

700TB (1TB)

1400TB (2TB) Garantie 5 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar

Daarmee is het nieuwe nand dus niet alleen sneller, maar ook duurzamer (in de zin van het aantal P/E-cycli) en zuiniger. Omdat meer laagjes op elkaar worden gestapeld, is de dichtheid bovendien groter. Dat zou moeten leiden tot minder nand-chips voor een ssd, of tot ssd's met een hogere capaciteit. Overigens heeft Micron ook 128-laags nand in het assortiment, maar dat wordt weinig ingezet in drives. Phison heeft een demonstratiemodel laten zien met zijn E18-controller en Microns 176-laags RG-nand, dat op 1600MT/s werkte. Seagate heeft het iets conservatiever aangepakt en spreekt het nand aan op 1200MT/s. De endurance van het nand is met 3000 P/E-cycli wel enorm. Seagate geeft 640TB voor de kleinste 500GB-drive, tot 5100TB voor het grootste 4TB-model. We hebben de 2TB-variant getest, die voor 2550TB in de boeken staat.