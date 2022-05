Sony geeft aanbevelingen voor ssd-uitbreiding PS5, maar geen vereiste snelheid

Sony heeft details bekendgemaakt over hoe PlayStation 5-bezitters de ssd-opslag kunnen uitbreiden. Het bedrijf geeft een aantal aanbevelingen wat betreft specificaties, maar er is geen harde eis wat snelheid betreft. Sony geeft ook geen garantie op optimale werking.

Sony noemt een aantal minimumvereisten op zijn supportwebsite voor de interne ssd-uitbreiding. Het moet een PCIe 4.0 x4-exemplaar zijn met de M.2-22-formfactor en een capaciteit tussen 250GB en 4TB. De lengte maakt niet uit; het mogen M.2-2230- tot M.2-22110-varianten zijn, zowel enkelzijdig als dubbelzijdig. Volgens Sony is een ssd met heatsink vereist. De totale afmetingen inclusief koelblok mogen niet groter zijn dan 110x25x11,25mm.

Over de snelheid zegt Sony enkel dat een ssd met een sequentiële leessnelheid van 5500MB/s of hoger is aanbevolen. Over de schrijfsnelheid zegt Sony niets en de genoemde snelheid is ook geen vereiste. In de PlayStation 5 zit ssd-opslag met een lees- en schrijfsnelheid van 5500MB/s.

Geen garantie op goede werking

Sony schrijft ook dat het niet kan garanderen dat alle M.2-ssd's die voldoen aan de genoemde eigenschappen werken in de console. Ook zegt de PlayStation-fabrikant dat mogelijk niet alle games net zo optimaal draaien vanaf een M.2-ssd als de interne PS5-opslag, ook als het om een M.2-ssd gaat die een hogere snelheid van 5500MB/s haalt.

Sony zegt nog niets over aanbevolen of gecertificeerde ssd's voor de PlayStation 5. Klanten moeten contact opnemen met de fabrikant van ssd's als ze vragen hebben over compatibiliteit, staat op de supportpagina.

Het M.2-slot van de PlayStation 5 is momenteel nog uitgeschakeld via firmware. In de nieuwste bèta van de PS5-software is het uitbreidingsslot geactiveerd. Op een later moment zal dat voor alle gebruikers gebeuren. Het is nog niet bekend wanneer de M.2-ssd-uitbreiding voor iedereen beschikbaar is.

Beschikbare ssd's

Verschillende fabrikanten hebben ssd's die op papier snel genoeg zijn als opslaguitbreiding voor de PlayStation 5. In de Pricewatch staan modellen van merken als Samsung, WD, MSI, XPG, Gigabyte, PNY, Corsair, Seagate, die zowel lees- en schrijfsnelheden van boven de 5GB/s halen. Daarbij moet echter nog gekeken worden naar de afmetingen en de beschikbaarheid van een passende heatsink.

Vermoedelijk gaan meerdere ssd-fabrikanten zelf ssd's aanprijzen als geschikt of optimaal voor de PlayStation 5. Bij de introductie van de WD Black SN850 zei Western Digital al dat die geschikt was voor de PS5. Seagate zegt dat nu ook over zijn in juni aangekondigde FireCuda 530-modellen. Tegen de Australische website finder zegt Seagate dat het de werking in de PS5 heeft getest.