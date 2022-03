Lexar komt met NM800-ssd's met snelheden tot 7,4GB/s en heatspreader van grafeen

Lexar heeft zijn nieuwe line-up van M.2-ssd's geïntroduceerd. De Lexar Professional NM800-drives halen sequentiële lees- en schrijfsnelheden tot 7,4 en 5,8GB/s, afhankelijk van de variant. De ssd's krijgen ook een dunne heatspreader die is gemaakt van grafeen.

De Lexar Professional NM800 krijgt een M.2 2280-formaat en wordt geleverd in varianten met 512GB en 1TB opslagcapaciteit, schrijft Cowcotland. De ssd's krijgen tlc-nand en maken gebruik van een onbekende NVMe 1.4-controller en een PCIe 4.0 x4-interface.

De 1TB-variant haalt sequentiële lees- en schrijfsnelheden van maximaal 7,4GB/s en 5,8GB/s. De willekeurige leessnelheid bedraagt hierbij 450.000 iops en de willekeurige schrijfsnelheid is maximaal 750.000 iops. Het 512GB-model haalt lagere snelheden, met een sequentiële leessnelheid van 7GB/s en een sequentiële schrijfsnelheid van 3GB/s. De willekeurige lees- en schrijfsnelheden van de 512GB-variant bedragen respectievelijk 200.000 en 550.000 iops.

Tom's Hardware schrijft verder dat de NM800-ssd's worden uitgerust met een heatspreader van grafeen, die dun is en daarmee geschikt is voor gebruik in laptops. De endurance bedraagt volgens Lexar maximaal 500TBW met een mean time between failures van 1,5 miljoen uur en 0.44 drive writes per day. De 512GB-variant kost 100 euro en het 1TB-model krijgt een adviesprijs van 180 euro.