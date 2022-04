Silicon Power XS70-ssd's hebben leessnelheid tot 7,3GB/s en capaciteit tot 4TB

Silicon Power introduceert de Xpower XS70-serie van PCIe 4.0-ssd's in M.2 2280-formfactor. Er komen varianten van 1TB, 2TB en 4TB met lees- en schrijfsnelheden tot respectievelijk 7,3GB/s en 6,8GB/s. De ssd's hebben een heatsink en zijn geschikt voor de PlayStation 5.

Volgens Silicon Power bestaat de serie van XS70-ssd's uit PCIe Gen 4x4-ssd's met NVMe 1.4-ondersteuning. Welke controller en welk type nandgeheugen de ssd's bevatten, zegt de fabrikant niet. Wel noemt Silicon Power de aanwezigheid van dram-cache.

Silicon Power noemt enkel de theoretische maximale lees- en schrijfsnelheid. Details over iops-prestaties geeft de Taiwanese fabrikant niet op zijn site. Ook geeft het bedrijf geen details over de exacte snelheden per uitvoering. Wel benadrukt het merk dat de ssd's inclusief de meegeleverde heatsink te gebruiken zijn in PlayStation 5-consoles.

Wat de XS70-ssd's gaan kosten en vanaf wanneer ze verkrijgbaar zijn, is nog niet bekend. Fabrikanten zoals Samsung, WD, Seagate, Corsair, XPG, Gigabyte, Lexar, Kingston, MSI, PNY en Patriot hebben eerder PCIe Gen 4x4-ssd's met vergelijkbare snelheden uitgebracht. Dergelijke ssd's hebben momenteel prijzen vanaf zo'n 150 euro voor 1TB-uitvoeringen. De 2TB- en 4TB-varianten staan in de Pricewatch vanaf zo'n 300 en 900 euro.