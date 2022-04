Apple: iPhone 13 ondersteunt functie om achtergrondruis te beperken niet

Apple bevestigt dat de iPhone 13-modellen geen Phone Noise Cancellation-functie ondersteunen. Deze functie om achtergrondgeluiden te beperken zit wel op eerdere modellen zoals de iPhone XS. Het is onbekend waarom de functie niet aanwezig is.

Volgens 9to5mac leek deze omissie in eerste instantie vooral een bug, maar inmiddels schrijft de site dat Apple de functie lijkt te hebben verwijderd en dat niet als een probleem ziet. Dat baseert de website mede op basis van korte verklaringen van Apple-medewerkers. Zo was er een lezer die al maanden zegt te hopen op een update om dit issue op te lossen, maar die lijkt er niet te gaan komen. Hij kreeg vanuit Apple te horen dat de functie niet beschikbaar is op de iPhone 13. Het ondersteuningsteam van Apple liet aan 9to5mac weten dat deze informatie klopt en dat het niet wordt ondersteund.

De Phone Noise Cancellation-functie is bedoeld om achtergrondruis tijdens telefoongesprekken te beperken in de situatie dat de gebruiker de ontvanger tegen zijn oor houdt. Voor deze functie is op eerdere iPhone-modellen een toggle beschikbaar om het handmatig aan of uit te zetten. De functie is bij oudere iPhone-modellen te vinden onder Toegankelijkheid en Audio-Visueel. Het is mede bedoeld om gebruikers met gehoorproblemen te helpen; de functie maakt gebruik van een microfoon om achtergrondgeluid weg te filteren, zodat deze gebruikers hun gesprekspartners beter kunnen verstaan. De functie is dan ook niet bedoeld om de gesprekskwaliteit voor de andere gespreksdeelnemer te verbeteren.

Eerder liet een andere gebruiker al weten dat Apple van deze kwestie op de hoogte is. Deze gebruiker noemt het een groot gebrek en stelt dat het bijvoorbeeld problemen geeft met echo's via CarPlay als er gepraat wordt tussen meerdere iPhone 13-toestellen.

Bij iPhone-reeksen die uitkwamen voor de iPhone 13 is de noisecancellingfunctie inclusief toggle nog wel beschikbaar, ook als die telefoons op iOS 15 draaien. Het huidige iOS 15.2 en de bètaversie van iOS 15.3 hebben niets veranderd in de ondersteuning van deze functie op de iPhone 13-modellen. Er is wel de Voice Isolation-functie, maar die werkt alleen voor FaceTime.

