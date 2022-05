Bèta van iOS 15.4 bevat functie om Face ID te gebruiken met mondkapje

De eerste ontwikkelaarsbèta van iOS 15.4 bevat een optie waardoor Face ID ook te gebruiken is met een mondkapje. Uit screenshots blijkt dat gebruikers met een mondkapje wel geen zonnebril mogen dragen als ze de gezichtsherkenning succesvol willen gebruiken.

In het nieuwe instellingenmenu van de bètaversie van iOS 15.4 staat een optie om Face ID te gebruiken met een mondkapje. Onder die optie staat geschreven dat Face ID in staat is om unieke uiterlijke kenmerken rondom de ogen van gebruikers te herkennen maar ook dat de gezichtsherkenning het meest accuraat werkt wanneer het een volledig gezicht kan analyseren. Een gebruiker met een mondkapje moet bovendien recht naar de iPhone in kwestie kijken om Face ID succesvol te kunnen gebruiken.

Op screenshots is ook te zien dat gebruikers, die de nieuwe functie willen activeren, voortaan de optie hebben om een nieuwe gezichtsscan uit te voeren terwijl ze een bril dragen. Volgens Apple werkt de optie om Face ID te gebruiken met een mondkapje namelijk het best wanneer de gezichtsherkenning opnieuw wordt gedaan terwijl de gebruiker zijn of haar bril draagt.

De ontdekking werd gedaan door journalisten van MacRumors en Twitter-gebruiker Brandon Butch. Zij deelden screenshots waarin de nieuwe functie te zien is maar het is niet duidelijk of de functie ook al te gebruiken valt. Face ID is de infraroodgezichtsherkenning die Apple in 2017 introduceerde en sinds de iPhone X in al zijn iPhone-topmodellen bouwt.