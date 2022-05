Apple lijkt pushnotificaties voor webapps toe te voegen aan iOS 15.4

Apple lijkt pushnotificaties voor webapps en pwa's te willen toevoegen aan iOS 15.4. Dat merkt een ontwikkelaar op in de bèta. Ook is er ondersteuning voor de WebXR-api, die het gebruik van AR- en VR-headsets in de browser mogelijk maakt.

De functie om webapps pushnotificaties te laten tonen zit in de experimentele functies van Safari, maar werkt nog niet, zegt ontwikkelaar Maximiliano Firtman. Vermoedelijk is het dialoogvenster om meldingen toe te staan niet zichtbaar. Op macOS kunnen webapps en progressive web apps wel meldingen sturen, maar dat is op iOS nog niet mogelijk. De ondersteuning van pwa's loopt op iOS al jaren achter op Android.

De Push-api staat ook tussen de experimentele functies van Safari, maar ook die werkt nog niet. Voor pwa's is het daarnaast niet langer nodig om een apart icoon te maken die als app-icoon kan dienen; het besturingssysteem pakt die nu automatisch over uit het Web App Manifest. Pwa's zijn zichtbaar in de zoekfunctie van iOS, maar zijn nog altijd afwezig uit de App Library, claimt Firtman.

De ondersteuning voor WebXR zorgt ervoor dat gebruikers in de browser content dat gebruik maakt van die standaard. Die is er wel, maar staat nu nog niet aan. Het is onbekend waarom Apple dat aan het inbouwen is. Er gaan al een paar jaar geruchten over een vr-headset van de fabrikant. Apple bracht onlangs de eerste bèta van iOS 15.4 uit. De definitieve versie van het besturingssysteem zal over enkele weken tot maanden uitkomen.