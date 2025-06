Apple verwijdert webapps uit iOS in EU omdat het geen nieuwe functie wil bouwen

Apple haalt de ondersteuning voor webapps weg uit iOS in de EU, omdat het om te voldoen aan de Europese Digital Markets Act-wetgeving de ondersteuning voor webapps opnieuw zou moeten bouwen. Dat wil de fabrikant niet doen.

Apple zegt in een nieuw geposte Q&A op de DMA-site dat het mede tot die beslissing is gekomen, omdat er maar weinig gebruikers van webapps zijn. Het was al eerder duidelijk dat de ondersteuning voor pwa's in iOS 17.4 zou verdwijnen. Apples implementatie van webapps op iOS is sowieso heel beperkt, omdat het veel van de functies die webapps kunnen hebben niet ondersteunt. Pas sinds vorig jaar ondersteunen webapps op iOS bijvoorbeeld notificaties, een functie die op andere systemen al jaren aanwezig is.

De iPhone-maker zegt dat webapps leunen op de beveiliging van browserengine WebKit. "Om de complexe beveiligings- en privacykwesties aan te pakken die samenhangen met webapps die gebruikmaken van alternatieve browser-engines, zou een geheel nieuwe integratiearchitectuur moeten worden gebouwd die momenteel niet bestaat in iOS en niet praktisch was om uit te voeren gezien de andere eisen van de DMA en het lage gebruik van webapps."

In de EU zal de ondersteuning voor webapps verdwenen zijn met de komst van iOS 17.4 volgende maand. De DMA wordt 8 maart van kracht. Gebruikers kunnen wel snelkoppelingen naar sites op het homescreen zetten.