'Makers van iOS-browser met thirdpartyengines moeten fysiek in EU zitten'

Ontwikkelaars die alternatieve browsers met thirdpartyengines willen bouwen voor iOS kunnen dat alleen doen als ze fysiek in Europa zitten. The Register sprak met meerdere ontwikkelaars die stellen dat dat de manier is waarop Apple aan Europa's DMA-wetgeving voldoet.

The Register sprak met meerdere ontwikkelaars die werken aan alternatieve browsers. In iOS en iPadOS 17.4 staat Apple toe dat ontwikkelaars alternatieve engines voor hun browsers gebruiken, maar volgens de bronnen van The Register is het bedrijf geenszins van plan dat wereldwijd toe te staan. Sterker nog, ontwikkelaars die een browser met een alternatieve engine willen bouwen, moeten daarvoor verplicht in de Europese Unie zitten.

Apple gebruikt geofencing om af te dwingen dat browserontwikkelaars fysiek in de EU zijn. De ontwikkelaars stellen dat ze met emulators de browser wel kunnen maken, maar dat het vervolgens erg moeilijk is om praktijktests op apparaten te doen. Dat maakt het voor browsermakers als Mozilla of Google lastig hun browser naar iOS te brengen.

Voor sommige ontwikkelaars is dat overigens geen probleem. The Register sprak onder andere met ontwikkelaars van Vivaldi en Opera, die beide ontwikkelaars in de Europese Economische Ruimte hebben en daardoor niet tegen de problemen aan lopen.