Ladybird-browser met eigen engine krijgt stichting en donatie van miljoen

De nieuwe browser Ladybird wordt ondergebracht bij een non-profitstichting. Die stichting heeft een donatie van een miljoen dollar ontvangen en wil daarmee verder werken aan de opensourcebrowser die een eigen, onafhankelijke engine moet gebruiken.

De ontwikkelaars achter Ladybird schrijven dat de browser voortaan wordt ondergebracht in het Ladybird Browser Initiative. Dat is een stichting die ervoor moet zorgen dat de ontwikkeling van de browser stabiel verder kan gaan. De stichting heeft voorlopig twee bestuursleden. De voorzitter is Andreas Kling, die ook de oprichter en hoofdontwikkelaar is, en die in het verleden voor Apple en Nokia aan WebKit heeft gewerkt. De secretaris is Chris Wanstrath, medeoprichter en oud-ceo van GitHub.

Wanstrath heeft een donatie van een miljoen dollar gedaan aan de stichting. Wel zeggen de ontwikkelaars dat 'bestuurszetels niet te koop zijn' en dat de stichting voornamelijk moet blijven bestaan van donaties. Ladybird heeft in het verleden al donaties ontvangen van een handvol bedrijven, waaronder honderdduizend dollar van Shopify.

Ladybird is een initiatief om een browser te maken die onafhankelijk is van andere browsers. Dat betekent dat het niet alleen gaat om een alternatieve browser, maar ook om de onderliggende engine. Veel alternatieve browsers, zoals Brave, maken gebruik van Googles Chromium-engine. Daardoor bestaan er feitelijk slechts drie engines: Chromium, Apples WebKit en Mozilla's Gecko. Ladybird wil een eigen engine ontwerpen en die gratis en opensource beschikbaar stellen. De browsermakers willen 'geen code van andere browsers' gebruiken, maar zeggen wel thirdpartylibrary's te implementeren voor het weergeven van afbeeldingen of de ondersteuning van encryptie.

De makers willen de donatie en de stichting gebruiken om de komende jaren verder te werken aan de browser. Er werken momenteel vier programmeurs fulltime aan de browser, maar daar komen er nog drie bij. De makers willen in de zomer van 2026 een alfaversie van de browser uitbrengen voor Linux en macOS. Ze zeggen wel een Windows-versie te willen maken, maar dat heeft op dit moment 'geen prioriteit'.