Ladybird-browser met eigen engine krijgt stichting en donatie van miljoen

De nieuwe browser Ladybird wordt ondergebracht bij een non-profitstichting. Die stichting heeft een donatie van een miljoen dollar ontvangen en wil daarmee verder werken aan de opensourcebrowser die een eigen, onafhankelijke engine moet gebruiken.

De ontwikkelaars achter Ladybird schrijven dat de browser voortaan wordt ondergebracht in het Ladybird Browser Initiative. Dat is een stichting die ervoor moet zorgen dat de ontwikkeling van de browser stabiel verder kan gaan. De stichting heeft voorlopig twee bestuursleden. De voorzitter is Andreas Kling, die ook de oprichter en hoofdontwikkelaar is, en die in het verleden voor Apple en Nokia aan WebKit heeft gewerkt. De secretaris is Chris Wanstrath, medeoprichter en oud-ceo van GitHub.

Wanstrath heeft een donatie van een miljoen dollar gedaan aan de stichting. Wel zeggen de ontwikkelaars dat 'bestuurszetels niet te koop zijn' en dat de stichting voornamelijk moet blijven bestaan van donaties. Ladybird heeft in het verleden al donaties ontvangen van een handvol bedrijven, waaronder honderdduizend dollar van Shopify.

Ladybird is een initiatief om een browser te maken die onafhankelijk is van andere browsers. Dat betekent dat het niet alleen gaat om een alternatieve browser, maar ook om de onderliggende engine. Veel alternatieve browsers, zoals Brave, maken gebruik van Googles Chromium-engine. Daardoor bestaan er feitelijk slechts drie engines: Chromium, Apples WebKit en Mozilla's Gecko. Ladybird wil een eigen engine ontwerpen en die gratis en opensource beschikbaar stellen. De browsermakers willen 'geen code van andere browsers' gebruiken, maar zeggen wel thirdpartylibrary's te implementeren voor het weergeven van afbeeldingen of de ondersteuning van encryptie.

De makers willen de donatie en de stichting gebruiken om de komende jaren verder te werken aan de browser. Er werken momenteel vier programmeurs fulltime aan de browser, maar daar komen er nog drie bij. De makers willen in de zomer van 2026 een alfaversie van de browser uitbrengen voor Linux en macOS. Ze zeggen wel een Windows-versie te willen maken, maar dat heeft op dit moment 'geen prioriteit'.

Ladybird browser

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 05-07-2024 10:27
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05-07-2024 • 10:27

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Browsers Engine Ladybird

Reacties (124)

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killercow 5 juli 2024 10:32
Het beste wat er voor het web kan gebeuren is dat we af stappen van de mono-cultuur met maar 1 browser engine.
De makkelijkste stap daar naartoe is om (momenteel) een Gecko based browser te gaan gebruiken, maar ik juich nieuwe engines van harte toe.
Uiteindelijk is webkit ook maar een doorontwikkeling geweest van khtml, die zich uiteindelijk heeft uitgegroeid tot wat nu onder Chrome draait.

Door meer engines te hebben blijft het web open, en leren we op meer manieren wat er wel en niet werkt, zonder de commerciële druk van 1 partij die vooral groot is in advertentieverkopen.

een mooi historisch overzicht: https://eylenburg.github.io/browser_engines.htm
keejoz @killercow5 juli 2024 11:01
Is dat zo? Ik krijg het gevoel dat we dan weer teruggaan naar het tijdperk waar cross compatibility een groot issue was. Waar we in de footer van websites "best viewed in Internet Explorer v9 or higher" krijgen. Waar sommige browsers h264 ondersteunden en anderen niet. Tot op vandaag doet Safari geen WebM.

Elke engine heeft zijn eigen CSS features; ze interpreteren bepaalde CSS anders, box models / flexbox / grids zien er anders uit. Font smoothing en sub pixel rendering ziet er anders uit.

Zelfde voor Javascript: de V8 engine van Chrome en SpiderMonkey zijn ook niet identiek.

Ja; je kan er allemaal omwerken maar dat zijn extra stappen die in een ideale wereld niet nodig zouden moeten.

[Reactie gewijzigd door keejoz op 22 juli 2024 13:25]

thomas_n @keejoz5 juli 2024 11:21
Is dat zo? Ik krijg het gevoel dat we dan weer teruggaan naar het tijdperk waar cross compatibility een groot issue was. Waar we in de footer van websites "best viewed in Internet Explorer v9 or higher" krijgen. Waar sommige browsers h264 ondersteunden en anderen niet. Tot op vandaag doet Safari geen WebM.
Dat probleem ontstaat als één engine zo dominant is dat ze ermee weg kunnen komen zich niet aan standaarden te houden. Zoals Microsoft in het verleden deed en Google nu. In een landschap met meer engines, waar er niet één een te groot marktaandeel heeft, is standaardisatie voor alle ontwikkelaars het beste.
Werelds @thomas_n5 juli 2024 13:22
Dat probleem ontstaat als één engine zo dominant is dat ze ermee weg kunnen komen zich niet aan standaarden te houden. Zoals Microsoft in het verleden deed en Google nu.
Uh, welke standaarden houdt Google zich nu niet aan dan?

Wat MS (IE) betreft, die browsers hielden zich juist wél heel strak aan de standaarden. IE11 was met afstand de meest "correcte" browser qua HTML/CSS rendering toen die nog relevant was. Echter implementeerden ze niet álle standaarden. En in tegenstelling tot Google, Mozilla en vooral Apple deden ze niet aan gedeeltelijke implementaties: het was alles én correct, of niets. Daar moet ik ook bij vermelden dat Safari niet "WebKit" is; het gebruikt een versie van WebKit, maar met dingen uitgeschakeld danwel aangepast en altijd een verouderde versie.

JS engines zijn een heel ander verhaal. Dat was altijd heel slecht in IE, maar dat waren dan ook volstrekt andere teams. V8 en SpiderMonkey steken vandaag de dag met kop en schouders boven Nitro uit als het op feature sets en betrouwbaarheid aan komt. Snelheid is grotendeels in orde met Nitro.

Het probleem ontstaat juist als er grote bedrijven níet bereid zijn mee te werken aan standaarden, ze niet tijdig doorvoeren of op een dusdanige manier implementeren dat het voor web ontwikkelaars alsnog onbetrouwbaar is. En daar moet ik de schuld op alle 3 de vlakken toch bij Apple leggen. Zij werken standaarden regelmatig tegen als het ze niet uit komt (HTML5 video had veel eerder van de grond kunnen komen als zij bereid waren geweest iets anders dan h.264 te ondersteunen - of deden wat Cisco uiteindelijk deed). APNG schoten zij af...totdat ze zelf een noodzaak hadden voor iets beters dan GIF, toen was het ineens het nieuwe brood. Dingen als srcset of page-break zijn na al die jaren nog steeds incompleet. Zelfs wanneer ze wél mee gaan, is dat tergend traag omdat WebKit hard aan iOS en macOS gekoppeld zijn en browser updates maar mondjesmaat door worden gevoerd. Een ander gevolg daarvan is dat een specifieke versie van Safari zich heel anders gedraagt op verschillende besturingssystemen en dat ze dat niet fatsoenlijk af handelen. Zo krijg je bijvoorbeeld de feedback van Nitro dat een feature beschikbaar is, maar wanneer je die functie dan aan roept krijg je een error (Intl in Safari/Nitro is een grote bende, omdat het aan de ICU versie van het OS gekoppeld is, dus die loopt achter op oudere OS versies).

Op persoonlijk vlak zou ik liever ook meerdere engines zien, maar op professioneel vlak zit ik er helemaal niet mee dat we (webontwikkelaars) ons vooral op Blink+V8 kunnen richten. Gecko+SpiderMonkey gedraagt zich doorgaans netjes, waardoor we nu in de meeste gevallen enkel uitzonderingen voor AppleWebKit+Nitro nodig hebben.
zordaz @Werelds5 juli 2024 14:35
IE11, dan heb je het over de nadagen van Internet Explorer. Ik zou zeggen: zoek even op berichten uit de tijd van IE5 en IE6, dat was pas de echte monocultuurperiode van Internet Explorer met allerlei specifieke toevoegingen zoals ActiveX etc.

Met als gevolg dat veel websites niet goed bezocht konden worden door browsers die indertijd wel fatsoenlijk omgingen met standaarden (Opera, Mozilla/later: Firefox). Soms werden deze browsers zelfs actief geweerd (o.a. de NS website deed dat een tijdje) of werkte er van alles maar half (ING website). Treurig was dat.

Een monocultuur is gewoon nooit gezond, dus ik juich deze ontwikkeling alleen maar toe.

[Reactie gewijzigd door zordaz op 22 juli 2024 13:25]

Werelds @zordaz5 juli 2024 15:18
IE11, dan heb je het over de nadagen van Internet Explorer. Ik zou zeggen: zoek even op berichten uit de tijd van IE5 en IE6, dat was pas de echte monocultuurperiode van Internet Explorer met allerlei specifieke toevoegingen zoals ActiveX etc.
Hoef ik niet op te zoeken, heb ik zelf ervaren ;)

ActiveX hebben ze nooit af proberen te dwingen. Ze boden het aan als alternatief voor Java applets - en ze hadden zelfs plugins voor andere browsers gemaakt (of laten maken). Vergeet niet dat JS in die tijd nutteloos was en het web nog heel jong was. ActiveX is dan ook vooral in de enterprise sfeer gebruikt omdat daar ontwikkelaars zaten die geen kaas van het web hadden gegeten. Exact dezelfde reden waarom er zo veel enterprise dingen via Java applets gedaan werden. Dat was niet voor algemene websites bedoeld, omdat het in beide gevallen buiten de browser sandbox kon lopen. Ironisch genoeg hebben ze er zelf nooit echt gebruik van gemaakt.

Beide voorbeelden waren geen web standaarden, evenmin als Flash dat was. Het waren toevoegingen die buiten HTML, CSS en JS om gingen omdat browsers toen simpelweg veel beperkter waren en 99% van alle websites gebruikten geen ActiveX of Java...Flash dan weer wel, maar we moesten toch iets doen om video's af te kunnen spelen :p
Met als gevolg dat veel websites niet goed bezocht konden worden door browsers die indertijd wel fatsoenlijk omgingen met standaarden (Opera, Mozilla/later: Firefox). Soms werden deze browsers zelfs actief geweerd (o.a. de NS website deed dat een tijdje) of werkte er van alles maar half (ING website). Treurig was dat.
Dat lag dus niet aan MS, dat lag aan die bedrijven. De ING heeft ook tot ver in het vorige decennium met een stuk Java software gewerkt voor hun online bankieren.

Hetzelfde geldt voor de NS, dat waren hun ontwikkelaars die de website niet fatsoenlijk wilden bouwen. Als je dat wel deed, werkte het in IE6 en later doorgaans zonder al te veel gedoe, zolang je maar niet hypermoderne standaarden wilde gebruiken die pas net uit waren (of nog in ontwikkeling waren). Ik hoefde toentertijd niet meer of minder workarounds te verzinnen dan tegenwoordig, met als enig verschil dat ik wist wat er niet zou werken in IE. Met Safari zit je nu in een situatie waar delen van standaarden niet werken of foutmeldingen geven afhankelijk van de OS versie. Safari 14 op Big Sur, Catalina of Mojave waren 3 verschillende browsers; dat versie nummer zegt helemaal niets. Die fout heeft MS nooit gemaakt - IE6 was IE6, klaar. De fout die ze wel beiden vanuit hun machtspositie maakten, is browser versies aan het OS koppelen.
zordaz @Werelds5 juli 2024 17:02
Dat lag dus niet aan MS, dat lag aan die bedrijven. De ING heeft ook tot ver in het vorige decennium met een stuk Java software gewerkt voor hun online bankieren.
Dat is echt te makkelijk geredeneerd: als er toen geen browser monocultuur was geweest hadden die bedrijven niet-IE browsers nooit buitengesloten. De ongezonde dominantie (wegens het marktfalen) van Microsoft met hun MS Windows platform in die tijd was hier debet aan, de keuzes van die bedrijven een onwenselijk gevolg. Goed dat dat nu voorbij is, maar we moeten blijven oppassen.
Werelds @zordaz5 juli 2024 21:06
Hoezo te makkelijk? Alternatieven waren er toen ook al, de Rabobank heeft bijvoorbeeld nooit met zulke onzin gewerkt :)

Ik heb ActiveX zelf nooit hoeven gebruiken, er waren altijd andere keuzes. Het gebruik van ActiveX kwam niet door dominantie van IE, maar door dominantie van "serieuze" programmeertalen bij grote bedrijven. Met ActiveX kon je daar een hoop code van hergebruiken - en ook buiten de browser treden. ActiveX is ook nooit tot IE beperkt geweest. MS maakte al vrijwel meteen een plugin voor de andere browser (Netscape), die ook nog eens veel populairder was.

Bij "normale" websites (d.w.z. websites die niet voor de systemen van een 50+ oud bedrijf zaten) zag je ActiveX nooit. Dat wij vaak te maken hadden met belangrijke websites die dat wél deden is heel zonde, maar dat lag niet aan MS. Er is veel waar ik ze de schuld van kan en wil geven, maar dat niet. Dat zijn luie enterprise programmeurs die al decennia comfortabel op hun plekje zitten omdat niemand hun code over kan nemen, waar ik helaas ook vaak genoeg mee te maken heb gehad.

Ik wil wel eens weten wat iedereen (inclusief jij) denkt dat Google met Blink/V8 af probeert te dwingen wat zo negatief is. Zij ontwikkelen veel samen met andere bedrijven en organisaties, het is maar heel zelden dat een voorstel enkel een Googler als auteur heeft staan. Sterker nog, er zijn talloze voorstellen die vanuit Mozilla zijn gekomen die simpelweg sneller in Blink gekomen zijn omdat daar veel meer mankracht achter zit.

[Reactie gewijzigd door Werelds op 22 juli 2024 13:25]

zordaz @Werelds5 juli 2024 23:29
Ik zeg hier niets over Google/Blink of wat dan ook, maar doe alleen de constatering dat een software monocultuur nooit gezond is. Daar zijn talloze voorbeelden van te vinden in de historie, zoals IE5/6. De gevolgen daarvan staan feitelijk los van de techniek (ActiveX was wat dat betreft maar een voorbeeld van mij, maar je blijft erop terug komen). Je kunt MS wel degelijk wat aanrekenen t.a.v. IE5/6 en ook de manier waarop ze die dominantie indertijd verkregen.
Werelds @zordaz6 juli 2024 10:54
Ik ga er van uit dat je het over de anti trust zaak hebt? Dat is één van de weinige keren dat de zaak 100% correct was, maar het uiteindelijk geen reet uit maakte en ook niet de oorzaak van Netscape's ondergang was, dat gebeurde al vóór MS met de IE bundels (buiten Windows, uiteraard) begon. Netscape deed dat eerder met Navigator en probeerde het ook nog met Communicator.

Communicator was een regelrechte ramp. Onstabiel, ontiegelijk traag. De oude versie van Navigator was niet bruikbaar meer. En laten we wel wezen, het was toentertijd enkel Navigator/Communicator en IE. De rest was allemaal nog niet relevant. Dat is waarom Netscape ten onder ging en ze de hele handel maar open gooiden. De ondergang was al begonnen vóór MS met geld ging strooien.

Dat gezegd hebbende, was het Netscape die exact dezelfde dingen deed als MS, enkel met minder geld. Zij hadden al betaald om Navigator op allerlei plekken mee te laten leveren (inclusief bijvoorbeeld macOS en op CD-ROM's van ISP's), het probleem was dat MS daar met hun cashflow* overheen kon toen IE4 eindelijk op peil kwam en met IE5 ver voor kwam te lopen. Netscape had tegen die tijd ook al allerlei dingen er doorgedrukt zonder enige samenwerking met wie dan ook. Cookies, JS, frames komen allemaal uit hun stal.

Ik ben het volledig met je eens dat een monopolie niet gezond is, maar bedenk wel dat we het hier over een rendering engine en JS engine hebben die beide open source zijn en niet van een enkel bedrijf zijn. Dit is niet hetzelfde als Netscape en IE, die beiden volledig onafhankelijk van elkaar een browser probeerden te verkopen. Google verdient niets aan Chromium en de grootste contributors zijn ook geen Googlers. Blink en Gecko nemen ook constant dingen van elkaar over. WebKit is tegenwoordig wat minder, omdat dat project trager loopt dan zelfs Mozilla's dingen.

Nogmaals: het oorspronkelijke standpunt was dat "Google" zich niet aan standaarden zou houden en ik wil graag weten wat daarmee bedoeld wordt. Er zijn zat standaarden die uit Chromium voortgekomen zijn (wat niet altijd vanuit Google komt), maar die zijn altijd elders voorgedragen en Chromium is vaak de eerste die hun eigen prototype als eerste uit schakelt. SPDY was de basis voor HTTP/2 en Chromium was de eerste die SPDY uit schakelde toen HTTP/2 fatsoenlijk ondersteund werd.
reinouts @Werelds5 juli 2024 23:23
Je vergeet er bij te vermelden dat ActiveX wel Windows-only was. Gebruikte je een ander OS, had je pech.
Werelds @reinouts6 juli 2024 11:01
Dat is onjuist :)

ActiveX was geheel onafhankelijk, je kon Delphi, Java, Qt, VB, Win32 Forms en god weet wat nog meer gebruiken. Dat er veel ActiveX controls gebouwd werden met Win32 Forms en daardoor niet elders bruikbaar waren is een ander verhaal.

Wederom: MS probeerde ActiveX juist actief elders beschikbaar te maken. Ze staken geld in plugins voor Navigator, ondersteuning op macOS en Solaris. Maar omdat ActiveX controls gecompileerd moesten worden, namen veel ontwikkelaars niet de moeite om hun controls óók cross-platform te maken.

Je kunt met Vulkan ook zonder problemen iets bouwen dat enkel op Windows en Intel hardware draait. Betekent niet dat Vulkan Windows+Intel-only is.
reinouts @Werelds6 juli 2024 20:57
Dat zal ik van je aannemen, maar als je Linux of OS/2 gebruikte viel je sowieso buiten de boot. Hoe dan ook was de techniek een poging om 'het web als een platform' te ondermijnen.
jabwd @Werelds5 juli 2024 20:52
En dat is exact waar het over gaat. Het probleem van IE was niet of wel volgen van standaarden; het probleem was dat developers het als enig web platform zagen. Zoals nu dus gebeurd met chrome. Ik weiger een browser gebaseerd op die engine te gebruiken, al zal mijn enige stem geen impact hebben.
Werelds @jabwd5 juli 2024 21:10
Waar zie jij dan zo veel problemen met Firefox? Ik wil wel eens een half degelijke website zien die wel in Chrome werkt, maar niet in FF. De dingen die Blink wel kan en Gecko niet zijn doorgaans ook nog steeds vrij experimenteel.
sympa @Werelds7 juli 2024 09:12
Het probleem van één dominante engine is dat het innovatie tegenhoudt. Die ene engine heeft toch de markt, en als een concurrent een mooie feature toevoegt zullen maar weinig sites doe gebruiken, omdat de dominante browser de feature niet heeft.
Nog los ervan dat de concurrent daar het geld niet voor heeft met hun kleine marktaandeel.
(Ja, hier een Firefox-gebruiker zowel op Android als Linux. Ik denk zelf dat Firefox een reden is dat er nog adblockers in Chrome bestaan).
Werelds @sympa7 juli 2024 12:44
Maar we hebben het niet over één dominante engine. Gecko is nog steeds heel veel gebruikt. Los daarvan werkt het Chromium team echter heel veel samen met Mozilla - ga eens door de recente voorstellen, het merendeel heeft Mozilla + Google als schrijvers. Dingen waar Apple bij betrokken is is vaak enkel Apple; die voorstellen komen vaak uit het niets en Apple heb je meer van te vrezen dan van Google/Chromium. Niet omdat ze er iets door proberen te duwen, maar omdat ze als enige iets weigeren. Flexbox en CSS grid hebben we vooral aan Mozilla te danken (Grid komt oorspronkelijk echter uit IE10), met de implementaties in zowel Blink als WebKit van Google. Nogmaals: geef eens een voorbeeld van iets dat Chromium geblokkeerd heeft? Het is juist andersom, er zijn zat features alweer uit gesloopt omdat de rest het er niet mee eens was. De Topics API gaat er bijvoorbeeld ook aan geloven.
sympa @Werelds7 juli 2024 12:46
Het punt is niet dat er actief wordt "tegengehouden".
Maar dat er in een markt met concurrentie gewoon meer gebeurt dan in een markt waar amper concurrentie is.
Kevinp @keejoz5 juli 2024 11:31
Daarom hebben we standaarden. Hou je je daar niet aan werkt het niet.

We moeten echt af van deze mono browser. Dat heeft op lange termijn gewoon problemen. Iedereen > 30 zal hier IE6 nog wel kennen.

Dus wat mij betreft zsm iedereen (nou ja 50% van de wereld) firefox installeren. Dat is voor Windows een van de weinige echt losse browsers met noemenswaardig aandeel (helaas veel tel klein).
RoestVrijStaal @Kevinp5 juli 2024 12:24
Daarom hebben we standaarden. Hou je je daar niet aan werkt het niet.
Het helpt niet mee dat die standaarden "vergiftigd" worden doordat de Drafts e.d. grotendeels uit de koker komen van Google, Microsoft en de andere big tech.
84hannes @RoestVrijStaal5 juli 2024 12:30
Het helpt niet mee dat die standaarden "vergiftigd" worden doordat de Drafts e.d. grotendeels uit de koker komen van Google, Microsoft en de andere big tech.
Wie is volgens jou een betere partij om nieuwe features te bedenken? Filosofen? Ik denk dat de partijen die er bij betrokken zijn het meest geschikt zijn en zolang het een open proces is, waarbij andere partijen mee kunnen 'spelen' vind ik het niet erg dat nog tech de vaart der volkeren probeert te stuwen.
RoestVrijStaal @84hannes5 juli 2024 12:46
Inderdaad wetenschappers en/of hobbyisten vanuit de wetenschappelijke hoek met steun van de EFF.

Achter de W3C zit nu enkel financieel gewin in plaats van oog op comptabiliteit en interoperabiliteit.

En in hoeverre er mee te spelen valt is nog maar de vraag, aangezien Google standaarden kan maken of breken.
84hannes @RoestVrijStaal5 juli 2024 13:43
Inderdaad wetenschappers en/of hobbyisten vanuit de wetenschappelijke hoek met steun van de EFF.
Klinkt als een klassieke ivoren-toren. Ik ben blij dat stichtingen hun stem laten horen als er bijvoorbeeld privacy-onvriendelijke voorstellen worden gedaan, maar ik denk dat er dingen zijn die je prima aan de markt kun overlaten. Hoe je advertenties het beste kan weergeven bijvoorbeeld (ik denk dat Google een slecht bedrijf is om een browser te ontwikkelen, ik denk dat browserontwikkelaars wel mee moeten denken over webstandaarden).
RoestVrijStaal @84hannes5 juli 2024 14:31
[...]

Klinkt als een klassieke ivoren-toren. Ik ben blij dat stichtingen hun stem laten horen als er bijvoorbeeld privacy-onvriendelijke voorstellen worden gedaan, maar ik denk dat er dingen zijn die je prima aan de markt kun overlaten.
Dat was inderdaad gebeurd toen Encrypted Media Extensions (EME) van de Draft status af ging en Final werd. Toen vond Electronic Frontier Foundation dat haar stem aan dovemansoren werd verkocht, dus is die meer dan terecht eruit gestapt.

En nu fast-forward van 2013 naar 2024. Het is nog steeds niet mogelijk om zonder licentie van Big Tech een Content Decryption Module te gebruiken voor alternatieve browserbouwers.
Lang leve de marktwerking?!?

[Reactie gewijzigd door RoestVrijStaal op 22 juli 2024 13:25]

SPee @RoestVrijStaal5 juli 2024 19:02
Als je door EME nu Netflix via de browser kunt kijken of een andere betaalde streaming service, dan vindt ik dat niet een verslechtering van de standaard. Je hebt dan meer mogelijkheden, dus de standaard gebruiker heeft er alleen voordeel aan.
Het is alleen een probleem voor de fanatiekeling die alles open wil hebben. Echter, zonder ook rekening te houden met (inkomsten voor) bedrijven zit hier echter een limiet/beperking aan de realisatie van hun wensen. Je ziet ook dat de populaire open source producten toch deels closed source gebruiken. Zelfs Debian is nu overstag, omdat veel voordeel brengt. Stel dat ze dat veel eerder hadden gedaan en al die Ubuntu gebruikers bij Debian bleven.
graey @SPee6 juli 2024 11:14
De fanatiekeling die alles open wil hebben is vaak wel degene die uiteindelijk aan het langste eind trekt bij dit soort zaken. Open standaarden voor een open web, alle andere dingen zouden m.i. niet binnen dezelfde kaders vastgelegd moeten worden.
Ook in het verleden kenden we genoeg deels gesloten extensies, die voor de tijd logisch en misschien zelfs onmisbaar waren (Flash, ActiveX, Silverlight, Java), maar die zijn uiteindelijk gesneuveld. Waarom? Deels omdat vanwege het niet (volledig) open karakter dit de portabiliteit van alles dat online is en het gebruikt sneuvelt. Toen de iPhone uitkwam, waren Flash/Silverlight/Java websites opeens niet meer alleen maar 'cool' maar ook een probleem om mobiel te bezoeken. Idem voor Android. Als standaarden volledig open zijn, is meebewegen met onverwachte ontwikkelingen een stuk minder een probleem.
Frenziefrenz @84hannes5 juli 2024 13:34
Webdevelopers zijn de mensen die er dagelijks mee werken. Browsermakers hebben slechts gedeeltelijk overlappende belangen. Gelukkig hebben de browsermakers wel lijntjes naar buiten, maar ik meen dat er geen vertegenwoordiger van webdevelopers aan tafel zit.
bzuidgeest @Kevinp5 juli 2024 12:23
Standaarden zijn niet perfect. De bedenkers denken niet in 1 keer aan alles en soms is de standaard niet handig in een veranderend techniek landschap. Er zit altijd een stuk in een standaard dat open is voor interpretatie. De markt zou die interpretatie moeten sturen en dan kan deze in de standaard worden opgenomen.
Vullisbak @bzuidgeest5 juli 2024 13:36
Exact. Standaarden worden uitgedaagd door demand en nieuwe ontwikkelingen. Daarom moet een standaard ook regelmatig beoordeeld worden en indien er gegronde redenen zijn uitgebreid of aangepast kunnen worden.

Helaas is het soms zo dat een standaard in steen gebeiteld is. En onaantastbaar is voor een bepaalde periode. Iets wat in de huidige wereld van snelle ontwikkelingen minder goed houdbaar is dan vroeger.

Een standaard is altijd een leidraad. Maar gevaar is dat het een beperking op ontwikkeling wordt.
DeCo @Kevinp5 juli 2024 13:24
Daarom hebben we standaarden. Hou je je daar niet aan werkt het niet.
te makkelijk
safari heeft bijvoorbeeld soms eigenaardige rendering.. met het gevolg dat je als dev toch weer zit te zweten, want "het werkt niet op safari" wordt niet verkocht
Kevinp @DeCo5 juli 2024 19:14
Tja, op zich goed. Maar met de chromium browsers komt straks.
Acht het werkt op chromium toch dus waarom zou ik iets fixen.
sympa @DeCo7 juli 2024 09:13
En Apple geeft op iOS geen keus voor een alternatieve browser (nou ja, een beetje nu) dus de devs moeten zich maar aanpassen aan Webkit.
DeCo @sympa7 juli 2024 11:11
Dus precies dit inderdaad, bedoelde ik. Safari is de nieuwe IE6 onder de browsers. Ik juich nieuwe engines toe, zolang ze zich maar aan de specs houden.
killercow @keejoz5 juli 2024 11:18
Cross compatibilty was vooral een probleem omdat ie6 groot was, en weigerde zich aan de regels te houden.
Websites zouden ook gewoon moeten blijven functioneren zonder de nieuwste features, je kunt en mag er toch al niet vanuit gaan dat iedereen een up to date device heeft of kan gebruiken.
Blokker_1999
@killercow5 juli 2024 11:45
IE6 had niet zozeer een probleem van zich niet aan de regels te houden, het had vooral een probleem van het niet implementeren van nieuwe standaarden. In de tijd van Netscape vs IE was het net IE dat het best standards compliant was terwijl Netscape heel hard gewoon zijn eigen ding deed.
killercow @Blokker_19995 juli 2024 14:13
Je wil zeggen dat Ie6's VBscript ipv javascript netjes binnen de specs van het web bleef?
Of alle ActiveX troep? of de manier warop alleen IE6 event handlers anders deed dan de spec, of het xmlhttprequest object dat ze er ineens doorheen gedrukt hadden? Of: Wikipedia: CSS box model waar ze gewoon *niks* aan deden.

Opzich is er niks mis met nieuwe zaken introduceren zoals xmlhttprequests, maar helaas was het door de monopoliepositie van IE al doorgedrukt in ie5 (als activeX), en in ie6 (als javascript) voordat het 5 jaar later pas een standaard werd. De gemiddelde luie webdev die alleen ie6 teste bouwde daarmee jaren lang sites die niet werktes op alles behalve ie6. Dat gevaar bestaat ook nu weer doordat men alleen focust op Chrome met zn nieuwste features.
bzuidgeest @killercow5 juli 2024 12:21
Chrome doet nu exact hetzelfde als Microsoft met ie6. Chrome is zo dominant dat iedereen alleen maar kan volgen. Dat is niet gezond voor de markt.
poktor @keejoz5 juli 2024 11:20
Klopt, dat krijg je als grote IT-molochs denken het zelf beter te weten (hoi microsoft, hoi google) en van de officiële standaarden afwijken. Als iedereen zich nou eens netjes aan de afgesproken standaard zou houden, is er niets aan de hand.
kabelmannetje @keejoz5 juli 2024 13:27
Daarom zijn er internetstandaarden. Al die flauwekul als "best viewed in", komt door browsers die denken van de standaard af te mogen wijken.
RobinJ1995 @keejoz5 juli 2024 14:57
Dat is omdat (veelal incompetente) developers niet ontwikkelen aan de hand van de standaarden en specificaties, maar aan de hand van "looks good on my machine". Codecs zijn inderdaad een issue, maar als je CSS of Javascript niet goed werkt op 1 van de grote browsers is dat echt niet de schuld van de browser.
Fox Hound @keejoz5 juli 2024 16:26
Tot op vandaag doet Safari geen WebM.
Dit klopt niet, volgens caniuse ondersteunt Safari WebM volledig sinds versie 16. Eerdere versies hadden ook ondersteuning als die tenminste draaiden op macOS 11.3.
Jantimon @keejoz5 juli 2024 22:51
Browsers geven niet pixel perfect hetzelfde weer als andere browsers. Wel hebben browsers nog nooit zo voldaan aan de standaarden als nu. Het is waar dat de engines soms nieuwe features alvast voor de standaard uit er in bouwen. Dan hoeven de andere engines dat niet ook gelijk te doen.

Als je website door een grote variëteit aan gebruikers en browser versies bezocht wordt, dan is het als ontwikkelaar handig om bij de standaarden te blijven. Niet te snel hip willen doen met nieuwe features waarop te weinig support zit in de browsers. Dan is het tegenwoordig prima te doen. Een jaar of 10 terug was dat nog een ander verhaal en 10 jaar daarvoor helemaal.

Het zou wellicht nog makkelijker zijn als er maar 1 browser engine bestond. Of als je net als bij servers controle had over wat die browser allemaal moet kunnen. Het kiezen van je eigen browser(engine) hoort wel echt bij hrt open web. We zullen het er mee moeten doen.
uip @killercow5 juli 2024 10:50
Daarom: Get Firefox (Gecko based)
sambalbaj @killercow5 juli 2024 11:30
Ik kreeg even het idee dat ze Presto afgestoft hadden.
De oude Opera engine.
Bender @killercow5 juli 2024 11:19
Nee dank je, dan gaat weer iedere browser eigen dialecten verzinnen voor css en html en zitten we weer in de situatie dat je geen enkele website overal fatsoenlijk werkend kan krijgen.
Blinkin @Bender5 juli 2024 12:15
Ik mis even wat daaraan anders is dan de huidige situatie. Google doet momenteel niet anders met Chrome. Alleen omdat groot zijn komen ze er mee weg.
Bender @Blinkin5 juli 2024 12:42
In vergelijking met 15 jaar geleden is de situatie nu echt totaal anders.
Juist omdat er minder engines zijn (de grootste 70% van de markt).

En ja natuurlijk zijn er wijzigingen, anders zouden we nog op html 1.0 zitten.
Dus Google doet veelal suggesties voor verbeteringen, en tot de tijd dat ze aanwezig zijn in de html specificaties kan er wel gebruik van gemaakt worden.
(en veel andere browsers nemen dit ook weer over)
StefanJanssen @Bender5 juli 2024 13:13
en tot de tijd dat ze aanwezig zijn in de html specificaties kan er wel gebruik van gemaakt worden.
(en veel andere browsers nemen dit ook weer over)
Juist dat is het probleem, omdat Chrome zo dominant is moeten spelers als Firefox en Safari soms dingen implementeren die niet definitief zijn omdat er web developers zijn die alleen op chrome testen (want de meeste mensen gebruiken dat).
Als een website niet werkt in Firefox maar wel in Chrome omdat de devs (of de managers) te lui zijn om de tijd te nemen bij de ontwikkeling krijgt niet de website maker de schuld maar de browser.

Leuk dat Chrome die standaarden bedenkt, maar tot ze definitief zijn moeten ze gewoon achter een feature vlag gestopt worden die superusers zelf aan kunnen zetten mochten ze ermee willen spelen.
Bender @StefanJanssen5 juli 2024 16:04
Je draait de wereld volledig om.
Volgens jou is het dus de browserbouwer die moet bepalen wat er wel en niet gebeurt, en niet de bouwers en gebruikers.
Blinkin @StefanJanssen5 juli 2024 16:36
Exact mijn punt. Ik irriteer mij mateloos aan luie web devs die vervolgens de browser de schuld geven. Zowel de devs als de browser hebben daar hun aandeel in inderdaad.
Tot het de standaard is is er geen reden om t niet achter een dev knopje te stoppen.

Overigens probeer ik websites die browsers hiervan de schuld geven gewoon te mijden. Ik snap dat dit een druppel is op het totaal aan bezoekers, maar het is het enige wat je als eindgebruiker hier tegen kunt doen. Bouw eerst maar eens een fatsoenlijke website volgens de standaard, dan kom ik misschien terug.
killercow @Bender5 juli 2024 11:20
Zoals Chrome nu doet? waarom zou een advertentieboer mogen bepalen hoe het web werkt?
Bender @killercow5 juli 2024 16:03
Open Source projecten worden altijd zwaar gefund door big tech, dat is nu niet anders.
Of ga jij voortaan betalen voor de ontwikkeling en gebruik van een browser door het ontbreken van funding?

Tot nu toe heeft de 'advertentieboer' anders enorm veel bijgedragen aan het internet met Chrome, waarbij hiervoor het web gedomineerd werd door 'softwareboer' Microsoft.
Oon @killercow5 juli 2024 12:57
Het probleem is dat iedere engine weer dingen nét anders doet. We kunnen alleen naar een andere cultuur gaan als alle engines wél samen bepalen hoe ze dingen als CSS en JS doen, want anders krijg je dat iedere website met vendor prefixes of een hele hoop extra CSS om de browser stylesheet te resetten moet gaan werken.
Dat probleem zijn we nu eindelijk bijna vanaf nu IE zo goed als niet meer gebruikt wordt, lijkt me echt niet wenselijk om dat weer te gaan introduceren.
Bux666 @killercow5 juli 2024 13:17
Hier wat artikelen die beide meer dan 5 jaar oud zijn, maar alleen nog maar actueler zijn geworden over waarom je geen monocultuur in het browserlandschap wilt:
Dick Ravestein @killercow5 juli 2024 13:36
Het feit dat een partij bereid is hier 1 miljoen dollar in te steken is hoogstwaarschijnlijk niet omdat ze die gasten "aardig" vinden dus kun je verwachten dat er wel iets achter zit van een commercieel doel. Iemand geeft niet "zomaar" een miljoen weg daar moet op een of andere manier rendement op komen!
sympa @Dick Ravestein7 juli 2024 09:16
Het kan prima zijn dat een partij afhankelijk is van de diversiteit aan browsers. En dat op deze manier stimuleren wil.
Er wordt genoeg gesponsord zonder dat er "direct rendement" is hoor.
phoenix2149 @killercow5 juli 2024 13:45
Eén engine is niet het probleem het probleem is dat één bedrijf de zeggenschap erover heeft. Chromium is dan weliswaar wel “open source” maar zoals je recent zag wordt het adblocker addins in de nieuwe(re) versies actiever moeilijker gemaakt.

Als er een echte standaard multi-consortium open source browser code komt die elk bedrijf kan gebruiken en aanpassen, waarbij de basis zijnde webpagina’s bekijken niet wordt veranderd, heb je een goede standaard.

Beetje als USB. Niemand heeft écht zeggenschap over de standaard en samen creëren ze een verbeterde versie die overal compatible is.
Alxndr @killercow5 juli 2024 16:15
Welke cultuur van 1 engine? Er zijn er drie?

Dat mensen massaal voor Chrome kiezen gaat volgens mij echt niet veranderen als je ineens uit 10 engines kan kiezen.
harakiri576 @killercow5 juli 2024 20:02
Laatste keer sta ik bij Lenovo te klachten, omdat z'n service-formulier niet met firefox werkte.

Antwoord: ja, het heeft nu minder dan 5 procent marktaandeel, dus ze hebben officiele support ervoor laten vallen.

In het praktijk is helaas een werkend browser niet genoeg. Je moet ook aantoonbaar marktaandeel hebben voordat ontwikkelaars beginnen met testen op je browser.
sympa @harakiri5767 juli 2024 09:17
Ik vind het een hele prestatie om een formulier te maken dat niet werkt met een enigszins moderne browser. Eerlijk gezegd.
vinx77 5 juli 2024 11:16
Deze Substack geeft meer info: https://lunduke.substack....d-a-truly-new-web-browser

Github van de browser om zelf te proberen: https://github.com/LadybirdBrowser/ladybird (zelf bouwen, geen releases). Werkt onder WSL2 voor wie op Windows zit.
Blokker_1999
5 juli 2024 10:32
De makers willen in de zomer van 2026 een alfaversie van de browser uitbrengen voor Linux en macOS. Ze zeggen wel een Windows-versie te willen maken, maar dat heeft op dit moment 'geen prioriteit'.
Als je je browser maakt voor de desktop (en laptop) markt, is het dan wel slim om het grootste platform de laagste prioriteit te geven?

Daarnaast vraag ik me ook af wat het USP gaat zijn. Waarmee wil je mensen naar je browser brengen? Gewoon het feit dat je opensource bent is niet uniek.
matjojo @Blokker_19995 juli 2024 11:50
Het project is gegroeid uit SerenityOS, waar het doel altijd is geweest om iets te maken wat we leuk vonden om te maken. En als mensen vragen wat het doel is is het antwoord altijd geweest dat het doel is om iets leuks te doen.

Net zoals in Ladybird nu. Als iemand vraagt wat ze kunenn doen is het antwoord altijd: Compile, ga naar je favoriete website, zoek een probleem, los het op. Omdat het project dus zo gefocused is op oplossen wat voor jezelf een problem is is er dus geen focus op toevoegingen die niet voor de devs zelf relevant zijn, omdat er dan dus ook niemand is die het zal supporten.

En omdat er zo weinig devs op windows zijn zie je weinig support daar. Ladybird is wel degelijk te compilen via WSL zonder problemen, en met wat extra moeite ook wel gewoon op windows zelf, maar de focus is daar op dit moment zeker niet.
Kazu @Blokker_19995 juli 2024 10:44
Dat eerste vroeg ik mij ook al af. Lijkt me geen verstandige keuze.

Verder kan ik het alleen maar toejuichen. Meer engines kunnen we hard gebruiken. De vraag is alleen wel hoe ze mensen gaan overhalen. Ik kan me goed voorstellen dat dit alleen voor een shift in het marktaandeel van Firefox gaat zorgen, niet voor die in Chromium-based browsers.
FricoRico @Blokker_19995 juli 2024 10:44
Ik dacht inderdaad hetzelfde. Maar als ik er wat langer over nadenk dan is het juist misschien een logische stap. Windows heeft verreweg het grootste marktaandeel inderdaad, maar juist dat grootste deel is de 'casual' gebruiker. Gebruikers die echt niet een andere browser installeren (en gebruiken dus Edge), en mochten ze dan een andere browser installeren dan is het Chrome.

Die mensen ga je niet snel overtuigen om iets nieuws te proberen en waarom zouden ze? Daarom richten ze zich denk ik op een andere doelgroep. De Linux doelgroep heeft veel gebruikers die weg willen blijven bij Big Tech en daarmee zelf ook meer technisch onderlegd zijn. Dat maak het werven van developers voor je project makkelijker en het aantal bugs dat gerapporteerd wordt zal ook hoger liggen.

Maar misschien is dat niet de reden waarom ze voor Linux/MacOS ontwikkelen. Ik kan enkel speculeren.
thomas_n @Blokker_19995 juli 2024 11:27
Ik neem aan dat dit betekent dat ze in eerste instantie niet voor een groot marktaandeel gaan. Ze zullen eerst alleen op zoek zijn naar early adopters, die kunnen leven met de ruwe kantjes van een nieuwe engine. Proberen aan te slaan bij de grote massa van Windows-gebruikers is pas aan de orde als de browser verder ontwikkeld is.

Daarnaast is het ontwikkelen voor minder platforms tegelijk een manier om de kosten laag te houden, wat voor een beginnende organistatie ook belangrijk is.
84hannes @Blokker_19995 juli 2024 12:33
Als je je browser maakt voor de desktop (en laptop) markt, is het dan wel slim om het grootste platform de laagste prioriteit te geven?
Als het het voor ontwikkelaars leuk wilt houden dan moet je ze laten werken onder een besturingssysteem dat voor en door ontwikkelaars bestaat. Dat is niet Windows.

Als het goed werkt dan kun je aan porten gaan denken, maar vóór de alfa-fase is dat verspilling van je tijd. Windows-gebruikers zijn niet de aangewezen partij om een browser te pre-alpha-testen.
latka @Blokker_19995 juli 2024 10:46
Het is geen Chrome. Dat zou al genoeg reden moeten zijn.
DaWizza 5 juli 2024 10:33
Behalve dat de browser dan onafhankelijk is, welk uniek punt willen ze maken?
Missen ze iets in de huidige browsers?
Zoeken ze meer:
Privacy?
Snelheid?
Addons?

Ik snap het bestaansrecht niet zo goed.
bzuidgeest @DaWizza5 juli 2024 12:28
Kan het bestaansrecht niet simpel zijn: We hadden hier zin in.

Een verse ontwikkeling wellicht, niet afgeleid van khtml/webkit of gecko/netscape of wat dan ook voor legacy codebase...

Ze geven niet eens prio aan windows. Dat zou je wat moeten vertellen.
mrtl @DaWizza5 juli 2024 10:36
Dat Google niet bepaald hoe het WWW in elkaar steekt? Als ze iets niet implementeren in Chromium, of juist wel, dan is dat finaal.
cnieuweboer @mrtl5 juli 2024 10:52
Als het puur en alleen gaat om een tegengewicht voor webkit/blink, dan snap ik niet waarom een nieuw alternatief beter is dan een bestaand alternatief wat al worsteld met gebruikersaantallen. Als Ladybird ook maar een klein beetje een succes wordt, is het goed mogelijk dat de versplintering het bestaande alternatief meer pijn doet dan webkit zelf. En dat door de nog zwakkere positie van het voornaamste webkit alternatief, nog minder webpagines de moeite zullen nemen alternatieve render engines to ondersteunen.
Blokker_1999
@mrtl5 juli 2024 11:51
Maar daarvoor moet je marktaandeel verwerven, en het liefst op een manier dat je het gebruik van Blink browsers doet inkrimpen, dat vereist dus een USP waarom mensen zouden wensen over te stappen. Want als je geen marktmacht weet te bouwen, ga je ook niet kunnen wegen op welke standaarden wel of niet geimplementeerd gaan worden.

Kijk maar naar Mozilla, zij hebben ook geen invloed meer.
jarco5000 5 juli 2024 10:31
Heel goed initiatief. Maar wie neemt nu een insect als mascotte.
Robbierut4 @jarco50005 juli 2024 10:34
Bijvoorbeeld de stichting tegen zinloos geweld?
koffieprutser @jarco50005 juli 2024 12:23
houdt de furries weg :+
deknegt 5 juli 2024 10:30
Een dijk van een project, maar ik juich het toe. Ik zie het niet zo snel de Chrome/Safari(Chromium/Webkit) duopolie breken, maar meer keus is altijd goed en hopelijk komt Ladybird met een frisse wind de markt op.

[Reactie gewijzigd door deknegt op 22 juli 2024 13:25]

Asitis @deknegt5 juli 2024 10:33
Nobel initiatief, maar ik zie het toch nu al als verspilde resources. Waarom zouden ze deze middelen niet beter in Gecko kunnen steken dan weer een alternatief presenteren dat waarschijnlijk na x-jaar toch weer opgedoekt wordt omdat ze het marktaandeel niet kunnen verkrijgen :/
wildhagen @Asitis5 juli 2024 10:37
Nu heb je (op Windows) effectief eigenlijk maar twee engines, en dus een duopolie: Chromium en Gecko.

Een derde speler voor wat meer concurrentie lijkt me alleen maar positief. Dat houdt Google (Chromium) en Firefox (Gecko) scherp, waardoor ze moeten blijven ontwikkelen en het niet stagneert. Daar heeft op de lange termijn iedereen voordeel van.

Of er dan weer een hele nieuwe browser omheen gebouwd moet worden kan je dan wel over discussieren, maar een extra engine lijkt me om bovengenoemde reden nooit kwaad te kunnen.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 22 juli 2024 13:25]

Jazco2nd @wildhagen5 juli 2024 10:43
De duopolie is WebKit (Apple) en Chrome (Google). Niet Gecko (Mozilla Firefox). Het aandeel van Firefox is helaas verwaarloosbaar. Ik raad het iedereen wel aan. Top browser. Retesnel. Doet echt niet onder voor de rest.
wildhagen @Jazco2nd5 juli 2024 10:47
WebKit is er alleen niet voor Windows (Safari is er immers niet voor Windows sinds 2012), en het marktaandeel van Apple ligt substantieel lager dan die van Windows. Op die laatste heb je nu dus alleen Gecko en Chromium, effectief gezien.

Gecko wordt overigens niet alleen voor Firefox gebruikt, ook andere browsers gebruiken die (K-Melon, Waterfox, Lunascape). En de Thunderbird-mailclient gebruikt ook de Gecko-engine.
RobertMe
@wildhagen5 juli 2024 11:07
Webkit heeft dan weer wel een enorm aandeel op mobiel (telefoons & tablets). Immers gebruiken alle browers op iOS & iPadOS WebKit. Of ja, Apple verbied het gebruik van een eigen browser engine, waarbij er nu wel EU wetgeving is die dit "opheft" maar de regels van Apple het nog steeds lastig maken om het te gebruiken (hiervoor programmeren mag alleen in de EU, dus ontwikkelaars van Firefox / Chrome / Opera / Brave moeten zich in de EU bevinden om hun browser geschikt te maken voor iOS/iPadOS).

En op mobiel heeft Apple natuurlijk wel een fors marktaandeel. En velen zullen voornamelijk internetten op mobiel en nog alleen sporadisch een laptop/PC gebruiken.
Jazco2nd @wildhagen5 juli 2024 11:36
Jij hebt het over "beschikbaarheid". Dat iets beschikbaar is op een OS wil niet zeggen dat het geïnstalleerd en gebruikt wordt.

Apple heeft een enorme dominantie op mobile. Daardoor ook overall een enorm marktaandeel.

Maar je hoeft mij niet te geloven dat het aandeel van Firefox en gerelateerde browsers onder de pak m beet 3% zit (Firefox zelf zit onder de 2%). De data is openbaar. Google maar. Dan zie je dat Firefox incl browsers gebaseerd op Firefox totaal niet in de buurt komt van de duopolie.

Succes!
nout77 @Jazco2nd5 juli 2024 14:29
Het gaat hier om de desktop browser markt en als je dan kijkt naar het marktaandeel van Firefox in Europa dan zit deze op 10,02%.
Een hele prestatie als je het mij vraagt, gezien het moet concurreren met techreuzen zoals Google, Microsoft en Apple.

Bron: https://gs.statcounter.co...rket-share/desktop/europe

Toevoeging: Firefox zit wereldwijd op 2,75% marktaandeel wanneer je ook mobiel meeneemt. Mogelijk zitten daar ook Firefox afgeleiden bij zoals Waterfox en Pale Moon.

[Reactie gewijzigd door nout77 op 22 juli 2024 13:25]

Jazco2nd @nout775 juli 2024 14:36
Ja das wel mooi maar de desktop browser markt is ontzettend klein geworden vergeleken met 15 jaar geleden.. daar doet het er haast niet meer toe of je aandeel hebt..
warp @wildhagen5 juli 2024 11:36
WebKit voor Windows bestaat wel degelijk en er zijn ook apps, zoals de WebKit Browser.
Travelan @Jazco2nd5 juli 2024 11:01
Chrome is geen engine, die gebruikt Blink, wat een redelijk recente fork van WebKit is. Dus uiteindelijk is alles nog gewoon WebKit.
Blokker_1999
@Travelan5 juli 2024 11:49
Nee, niet alles is "gewoon" webkit. Want dan kan je eigenlijk zeggen dat alles khtml is daar Webkit een fork is van khtml. Blink is een fork van Webkit en is sinds het forken zwaar aangepast en veel verder geevolueerd dan webkit tot op een punt waarbij vele sites niet goed meer werken in Webkit, maar wel gewoon in Blink.
Yggdrasil @wildhagen5 juli 2024 10:43
Je vergeet Webkit, dat vanwege het mobiele gebruik toch meer meetelt dan Gecko.
sympa @Yggdrasil7 juli 2024 09:20
Op Android kan ik alleen maar Firefox aanraden. uBlock Origin er in... fantastisch.
slow whoop 5 juli 2024 10:44
Wat is nu precies het doel? Waarom willen ze onafhankelijk zijn van andere browsers? De Gecko engine is al "free and open source". Ik begrijp niet welk probleem ze proberen op te lossen.
bzuidgeest @slow whoop5 juli 2024 12:26
Geen, soms doe je dingen gewoon omdat je het leuk vind.
En soms gooien mensen daar geld in omdat ze je aardig vinden.
slow whoop @bzuidgeest5 juli 2024 14:04
Dat is natuurlijk helemaal prima. Maar meestal breng je je hobby niet onder in een stichting als het geen hoger doel dient.

Op de Ladybird website lees ik:
The world needs a browser that puts people first, contributes to open standards using a brand new engine, and is free from advertising's influence.

Het zit ze kennelijk niet lekker dat andere browsers geld van Google krijgen om Google als default search engine te gebruiken. Dat maakt ze afhankelijk, en Ladybird heeft het streven om van die afhankelijkheid af te komen. Dus beginnen ze opnieuw (totdat ze in geldnood komen en een deal met Google sluiten om de boel draaiende te houden...)
bzuidgeest @slow whoop7 juli 2024 01:01
Ze moeten het zelf weten, met of zonder reden, hobby of niet, als ze zin en geld hebben mogen ze doen waar ze zin in hebben.
Misschien word het niets, misschien wel... We zien het wel. Wie weet komt er iets moois van.
atthias 5 juli 2024 11:04
gezien waar Mozilla mee bezig lijkt juich ik dit van harte toe
https://old.reddit.com/r/..._adding_dubious_settings/
persoonlijk denk ik dat dit een slippery slope is maar we gaan het zien

bij default aan ook nog al hoop ik dat dat alleen voor de beta release is
Blokker_1999
@atthias5 juli 2024 12:00
En als je het uitzet gaan sites je weer gewoon tracken. Deze setting is onderdeel van een nieuwe webstandaard PPA, en net zoals zovele andere standaarden. zoals Do Not Track (DNT) is dit iets dat optioneel is en de meeste bedrijven dus gewoon gaan negeren.

Het is altijd eenvoudig om ergens kritiek op te geven zonder te begrijpen waarover het echt gaat. Je kan hier je zoektocht beginnen naar wat die setting specifiek doet en dan verder doorgraven: https://support.mozilla.o...cy-preserving-attribution
atthias @Blokker_19995 juli 2024 12:51
sja ik vertrouw het absoluut niet als men dit nou op in maakt zou dat schelen maar dit tezamen met hun technische informatie die bij default aanstaan doen mij vertrouwen in Mozilla niet groeien

ze moeten echt eens dit soort zooi opt in maken dat zou echt een iets zijn dat mijn vertrouwen geeft
TheVivaldi 5 juli 2024 11:18
Waarom niet op basis van Servo, de engine waar The Linux Foundation aan werkt?
johnbetonschaar @TheVivaldi5 juli 2024 12:07
Waarom wel? Dit project is ontsproten uit het idee om een eigen OS + browser te maken, niet om zo efficient mogelijk een nieuwe browser uit de grond te stampen. Er zijn al genoeg alternatieve browsers die niet veel meer zijn dan nieuwe UI voor een bestaande web engine, om er nog een extra te maken was blijkbaar niet wat de ontwikkelaars van Ladybird interessant vinden.

Yet another Gecko of Webkit browser zou ik persoonlijk ook totaal oninteressant vinden, terwijl ik een compleet nieuwe browser engine maken een super intrigerend idee vind, het is eigenlijk een idioot prestige project, maar als je ziet hoe lang en gedisciplineerd ze hier nu al aan werken en hoe het steeds serieuzer begint te lijken dan begin je erin te geloven dat dit op lange termijn nog zou kunnen gaan lukken ook, en dat inspireert weer mensen om mee te helpen (ik overweeg dit zelf ook bijvoorbeeld).

Stel dat het lukt om een competitieve browser engine te maken dan is dat een bijna historische prestatie want met de huidige complexiteit van dit soort software heb je het over iets wat lettterlijk miljarden zou kosten om commercieel te ontwikkelen.
TheVivaldi @johnbetonschaar5 juli 2024 12:35
Maar de ontwikkeling van Servo is nog helemaal niet ver (een hele hoop basisfuncties van 12 jaar geleden en eerder ontbreken zelfs nog), dus het voelt nog steeds redelijk eigen dan.

Edit: bovendien hebben ze dan meteen een goede bron van inkomsten via The Linux Foundation.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 13:25]

Creesch @TheVivaldi5 juli 2024 18:52
Het Servo project stamt al uit 2012 en is ondertussen dus al 12 jaar uit. Zelfs als de ontwikkeling nog "niet zo ver is" klopt je uitspraak simpelweg niet.

Plus, je gaat sowieso helemaal voorbij aan het argument wat de persoon waar je op reageert aandraagt.
TheVivaldi @Creesch5 juli 2024 19:34
Het Servo project stamt al uit 2012 en is ondertussen dus al 12 jaar uit.
Heb je überhaupt de status van het project bekeken? Ze zijn nog altijd bezig met het implementeren van zelfs maar basisfuncties, en dan heb ik het over basisfuncties die er 12 jaar geleden en zelfs eerder dan dat al waren. Het project bestaat misschien al 12 jaar, maar staat nog net zo in de kinderschoenen als Ladybird.

Bovendien hebben ze dan meteen een goede bron van inkomsten via The Linux Foundation, en The Linux Foundation heeft dan meteen een browser die als voorbeeld van Servo kan dienen.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 13:25]

Creesch @TheVivaldi5 juli 2024 19:49
Heel veel resultaten van het Servo project zitten ook al lange tijd in Firefox, aangezien het oorspronkelijk onderdeel was van Mozilla.
Evengoed is dat nog steeds niet heel relevant in de context van het oorspronkelijke bericht waar je op reageerde.
TheVivaldi @Creesch5 juli 2024 20:01
Heel veel resultaten van het Servo project zitten ook al lange tijd in Firefox, aangezien het oorspronkelijk onderdeel was van Mozilla.
Alleen zijn dat niet de resultaten die in de huidige engine zitten waar The Linux Foundation aan werkt. Dat is dus niet heel relevant in de context van mijn bericht waar je op reageerde.

Niet vervelend bedoeld, maar als je niets over de huidige Servo weet, dan moet je dat niet proberen uit te leggen aan iemand die daar wel het een en ander van weet (ik).

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 13:25]

Creesch @TheVivaldi5 juli 2024 20:03
Het is nog steeds een project met een lange geschiedenis en een al gekozen pad. Nogmaals, je gaat heerlijk voorbij aan het eerdere punt wat werd aangedragen.
TheVivaldi @Creesch5 juli 2024 20:04
Het is nog steeds een project met een lange geschiedenis en een al gekozen pad.
Nee, dat is het niet. Nogmaals: je moet niet aan iemand als ik die weet hoe of wat, wat betreft Servo gaan uitleggen hoe het zou zitten. De huidige engine is totaal anders dan wat Mozilla afleverde en nu deels in Firefox gebruikt, en staat veel meer in de kinderschoenen dan de versie waar Mozilla aan werkte.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 13:25]

Creesch @TheVivaldi5 juli 2024 20:14
Sorry, maar dat betwijfel ik toch echt. Zelfs als je het "nieuwe" servo wat inderdaad in 2023 nieuw leven is ingeblazen los wil zien van het "oude" servo van Mozilla dan kan dat niet. Simpelweg omdat het nieuwe servo niet from scratch is begonnen maar verder is gegaan met de ontwikkeling van layout engines van het "oude" project.

Simpelweg, servo zit al enkele jaren aan ontwikkeling en visie in. Ontwikkeling en visie die zeer waarschijnlijk niet overeenkomen met die van het ladybird team. Ook omdat Ladybird de oorsprong heeft in SerenityOS.
TheVivaldi @Creesch5 juli 2024 20:17
Sorry, maar wat je zegt klopt toch echt niet. Ik snap echt niet wat je punt nu is. Als enigszins betrokkene bij het Servoproject zit ik er niet op te wachten dat iemand van buiten het project me komt vertellen hoe het werkt. Jij bent zo te zien thuis in automatisering, waar ik weer niet zo in thuis ben. Ik ga jou dan toch ook niet vertellen hoe het werkt?

En Ladybird wil graag competitief worden met hun engine. Met hulp van The Linux Foundation hebben ze daar een grote duw in de rug bij. En Servo is onafhankelijk van techbedrijven, dus ook dát komt overeen met hun visie.
bplaat 5 juli 2024 11:39
Altijd leuk om het open-source project waaraan je meewerkt terug te zien op Tweakers ;)

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