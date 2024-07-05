Strato brengt websitebouwer Smartwebsite 'op basis van AI' uit

Strato brengt een eigen websitebouwer uit die 'op basis van AI' een nieuwe site maakt met bepaalde templates als uitgangspunt. Bij duurdere pakketten kunnen gebruikers de ingebouwde AI gebruiken om afbeeldingen en tekst te genereren en zorgt Strato voor seo-optimalisatie via AI.

Strato voegt de functie toe aan pakketten met een Sitebuilder-pakket. Sitebuilder was tot nu toe het pakket waarbij gebruikers vanuit hun Strato-dashboard direct een website met cms konden installeren, zoals een WordPress- of Joomla-website. Het pakket heet voortaan Smartwebsite.

Smartwebsite kan automatisch websites bouwen voor gebruikers. Dat gebeurt 'op basis van individuele specificaties'. Gebruikers beginnen met een van de 29 standaardtemplates en kunnen die naar wens laten aanpassen. "De geïntegreerde kunstmatige intelligentie (AI) helpt je met ideeën en het maken van teksten of afbeeldingen, en stelt een professionele structuur voor je website voor", schrijft Strato. In de praktijk betekent dit dat gebruikers nieuwe pagina's kunnen aanmaken, secties zoals een contactformulier kunnen toevoegen en het font of kleurenschema kunnen aanpassen.

Een groot deel van die functies zit overigens achter een betaalmuur. Het goedkoopste pakket van Smartwebsite, Basic, bevat wel de websitegenerator. De tekstgenerator, seo-assistent en afbeeldinggenerator zijn echter alleen beschikbaar bij een Plus- of Pro-pakket, dat respectievelijk acht of veertien euro per maand kost. Met het Basic-pakket kunnen gebruikers bovendien maximaal vijf pagina's maken.

Het bedrijf kon desgevraagd niet direct duidelijk maken welke AI-tools Strato voor Smartwebsite, en voor de tekst- en afbeeldinggenerator gebruikt.