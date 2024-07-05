Linux-kernel gaat QR-codes met debuginfo tonen bij kernel panics

Je zal niet veel mensen meer vinden die nog de verwachting hebben dat GNU/Linux ooit zal doorbreken op de desktop.
Ik denk ook niet dat het nog gaat gebeuren, de desktop is al lang niet meer de voorhoede van de IT.
Linux-op-de-desktop werd belangrijk gevonden omdat het beeld bestond dat de desktop de gids was die aangaf welke kant de IT-markt op ging. Het woord desktop is zelfs een beetje ambigu, we hebben dat gebruikt als form-factor ("Er staat een desktop-PC op het bureau") en als software-metafoor ("Er staan icoontje en bestanden op de desktop").We hebben het nu makkelijk over een desktop computer of een desktop os terwijl het woord desktop eigenlijk niet meer van toepassing is en eigenlijk nooit belangrijk is geweest. Het heeft een revival gekregen door laptops en embedded computers, die inderdaad niet op je bureau hoeven te staan, maar die draaien die in praktijk vaak een gewoon "desktop" OS, zeker de laptops.
De mobiele telefoon is momenteel het gidsapparaat, het apparaat wat de meeste nieuwe ontwikkelingen drijft en waar het meest geld is voor innovatie (misschien dat "AI" of "de cloud" het stokje over gaat nemen, maar zover is het nog niet).
Of Linux daar een succes is ligt er aan of je Android als Linux ziet of niet.
Eigenlijk vind ik de vraag of Linux zal "doorbreken" of "winnen" niet heel interessant. Voor mij is belangrijk:
a). dat ik de software kan gebruiken die ik wil, als ervaren en professionele gebruiker heb ik nogal wat wensen en eisen. Dat is niet houdbaar als ik de enige gebruiker ben dus zie ik toch graag wel enig succes, maar ik hoef het niet te "winnen".
b). dat er diversiteit is, ik zou niet willen dat Linux het enige OS wordt. Voor evolutionaire groei heb je variatie nodig, dat lukt niet goed met 1 OS. (In het algemeen vind ik dat bedrijven niet meer dan 20% marktaandel zouden moeten hebben).
c). dat de Vrije Software filosofie gevolgd wordt (Wikipedia: Vrije software
) zodat ik de baas bijna over mijn computer en de algoritmes die mijn leven sturen, niet een bedrijf of een overheid.
Als je Android als Linux ziet dan staat als paal boven water dat Linux heel succesvol is bij het grote publiek.
Maar ik heb niet het gevoel dat de punten die ik belangrijk vind daar heel erg mee zijn gediend. Het kan erger maar heel geweldig is het niet. Android zelf aanpassen is nog enigszins mogelijk, zie bv LineagOS, maar Google heeft er veel bovenopgebouwd dat gewoon gesloten is. De hele Playstore met alle applicaties die daar in staan en alle cloud diensten zijn nog steeds helemaal gesloten. Over Apple hoeven we het niet eens te hebben.
Linux/LineageOS draaien is geen doel op zich, het is een voorwaarde om mijn doelen te bereiken, maar in de tussentijd is het veld groter geworden. Waar vroeger de doelpalen stonden ligt nu de middenlijn.