Linux-kernel gaat QR-codes met debuginfo tonen bij kernel panics

Ontwikkelaars van de Linux-kernel willen een QR-code toevoegen aan panicschermen. Als er dan een kernel panic ontstaat, kunnen gebruikers die code scannen en kmsg -data opvragen. Er ligt een voorstel voor code om dat te implementeren.

Kernelontwikkelaar Jocelyn Falempe schrijft in een mailinglijst dat er wordt gewerkt aan dergelijke code. De ontwikkelaars werken al een tijd aan die optie, maar nu zijn er voor het eerst ook praktijkvoorbeelden te zien van hoe die QR-code eruitziet. In het voorbeeld wordt een QR-code weergegeven bij een kernel panic, specifiek bij een drm_panic.

Gebruikers die de QR-code scannen, krijgen dan een dump te zien van de debugdata. Die kan dan makkelijker worden gekopieerd in een bugrapportage en het maakt troubleshooten makkelijker. De code is volgens de ontwikkelaars geschreven in Rust en 'gebruikt slechts enkele Rust-core-api's en twee C-entry-points', maar volgens Falempe is er geen specifieke reden om Rust te gebruiken.

Andere besturingssystemen, met name Windows, tonen sinds enkele jaren al een QR-code bij een 'blue screen of death'. Dat maakt het veel makkelijker om de oorzaak van een probleem op te lossen.