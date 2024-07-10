Gnome overweegt standaardlettertype te vervangen door Inter

De ontwikkelaars achter de Gnome-desktopomgeving voor Linux overwegen het standaardlettertype aan te passen in de volgende release. Daarmee zou Cantarell worden ingeruild voor Inter. De zet werd al langer overwogen, maar is onlangs gemerged in de codebase van de DE.

De ontwikkelaars achter de desktopomgeving overwegen de overstap al langer, maar lijken deze nu te willen doorvoeren bij de release van Gnome 47 later dit jaar, merkte ook OMG Linux op. De aanpassing is inmiddels gemerged op GitLab. Een van de Gnome-ontwikkelaars bevestigt op die dienst dat ze de aanpassing in de volgende releasecyclus hopen door te voeren. Daarbij wordt wel gezegd dat de overstap nog niet vaststaat. "Een terugkeer is zeker niet van de baan, aangezien dit een vrij grote verandering is."

De Gnome-desktopomgeving, die onder meer wordt geleverd bij Linux-distributies als Ubuntu en Fedora, maakte de afgelopen veertien jaar gebruik van het lettertype Cantarell. Een mogelijke overstap naar Inter werd eerder al geopperd. Dat lettertype verscheen in 2017 voor het eerst en is speciaal ontworpen voor gebruikersinterfaces. Gnome Foundation-lid Cassidy James Blaede schreef toen dat het mogelijk voordelig is om over te stappen op een moderner lettertype dat actief wordt ontwikkeld om nieuwe features te ondersteunen.

Inter-lettertype
Het Inter-lettertype. Bron: GitHub

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 10-07-2024 18:14
43 • submitter: TheVivaldi

10-07-2024 • 18:14

43

Submitter: TheVivaldi

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Reacties (43)

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soulieke 10 juli 2024 18:30
Aaah ik moet zelf geen voorbeeld zoeken , in het artikel zelf.
"Het Inter-lettertype. ", oooh wat heb ik een hekel aan fonts met l I 100% identiek. Wanneer je de betekenis moet opzoeken van afkorting, naam, speler,code,paswoord,een vreemde taal,... . Het duurt meestal maar een paar seconden voor je het merkt, maar heb ik altijd stom gevonden.

UPDATE:
zelfde voor o O 0 in sommige fonts

[Reactie gewijzigd door soulieke op 22 juli 2024 15:09]

Unstable Element @soulieke10 juli 2024 19:56
Speciaal daarvoor https://www.nerdfonts.com/

Ikzelf gebruik deze al een tijdje en het is een verademing.
Zelf fan van Envy. Maar ook alle anderen zijn prima.
Fenrir-sol @Unstable Element11 juli 2024 10:49
Ik vond persoonlijk codingfont ook handig om een font uit te kiezen die bij mijn voorkeuren past. Zeker als je hem blind doet. Wel is de initiële selectie wat beperkt maar de laatste 3 waren voor mij al alle 3 een goede optie.
Pending3501 @soulieke10 juli 2024 23:43
Ze gaan dan ook een variant gebruiken waarin deze verschillen makkelijk te herkennen zijn. https://gitlab.gnome.org/.../-/issues/52#note_1943730
Standeman @soulieke10 juli 2024 19:00
Ik ben een keer drie dagen bezig geweest om een bug te fixen in een stuk javascript van 1000+ regels, en dit was exact de reden van de bug. De I was een l geworden in de naam van een variabele waardoor een nieuwe variabele ontstond. Debuggers waren in die tijd nog niet echt gemeengoed.

Sindsdien heb ik een diepe haat aan loosely typed programmeertalen en dat soort fonts :( :+

[Reactie gewijzigd door Standeman op 22 juli 2024 15:09]

BeefHazard @Standeman10 juli 2024 19:07
Huh, code bekijk en schrijf je normaal in een monospace font met een duidelijke I en l
realbart @BeefHazard12 juli 2024 01:25
Huh, code bekijk en schrijf je in een voor jou leesbaar lettertype. Dus voor een dyslect als ik is dat Noto Sans. Gewoon de proportionele variant. (Source Sans is ook OK)
Talen als Java, EcmaScript en C# kunnen prima ontwikkeld worden in een proportioneel lettertype.

[Reactie gewijzigd door realbart op 22 juli 2024 15:09]

shades @Standeman10 juli 2024 20:41
Zalig: https://www.jetbrains.com/lp/mono/
rvt1 @Standeman10 juli 2024 21:05
Wat ik vaak mis in de javascript wereld (gelukkig niet op mijn werk) is dat het aantal unit tests vaak bar slecht zijn. Dan had deze bug er zo uit geweest, zonder debugger...

Maar ja, ik werk voor belangrijke zaken ook veel liever in een andere taal met vergelijkbare naam :)
cracking cloud @Standeman10 juli 2024 23:08
Gebruik al jaren Monaco. Ideaal voor programmeren. https://www.cufonfonts.com/font/monaco
Jol65 @soulieke10 juli 2024 18:51
En de rn die lijkt op een m
enver63 @Jol6510 juli 2024 20:40
En de rn die lijkt op een m
Dat is een gevolg van verkeerde keming.
Misha @soulieke10 juli 2024 21:03
Je kunt heel vaak in een stylistic set dit aanpassen
ejabberd @soulieke10 juli 2024 21:26
Een interface zou natuurlijk nooit afkortingen of andere mogelijk verwarrende teksten mogen bevatten.
TheMak @soulieke10 juli 2024 19:33
Ik weet nog steeds niet de merknaam van iiama monitoringen. Maar het CRT-tijdperk ligt achter ons.
Olaf van der Spek @TheMak10 juli 2024 19:49
Ik weet nog steeds niet de merknaam van iiama monitoringen. Maar het CRT-tijdperk ligt achter ons.
merk: Iiyama

[Reactie gewijzigd door Olaf van der Spek op 22 juli 2024 15:09]

xorpd @soulieke10 juli 2024 20:45
Even knippen en plakken in Kladblok.
qlum @soulieke11 juli 2024 11:17
Ken het probleem, default font van Plasma vindt ik daarin best prima Noto Sans, hierin is de I duidelijk anders, O en 0 ook.
Snotvis 10 juli 2024 19:44
... moderner lettertype dat actief wordt ontwikkeld om nieuwe features te ondersteunen.
Kan iemand uitleggen wat een lettertype (verder) ontwikkelen inhoudt? Moet ik hier denken aan het verwerken van feedback m.b.t. I & l, rn & m etc.?
Naar mijn inzien zou ik zeggen dat een lettertype wel redelijk af is wanneer je alle letters en variaties (å, ß, ç) ontworpen hebt, toch?
MatthijsZ @Snotvis10 juli 2024 19:54
Er zijn nogal wat variaties in letters, daar ben je wel even mee bezig 😅
Daarbij de ligaturen (letters in combinatie) en nieuwe functionaliteiten zoals variabele dikte

Fonts zijn heel wat meer dan een verzameling letters!

Edit: evt kun je eens kijken naar de commits+issues op GitHub, om te zien wat je aan een font kunt verbeteren

[Reactie gewijzigd door MatthijsZ op 22 juli 2024 15:09]

PageFault @MatthijsZ10 juli 2024 20:25
Vergeet het 'hinting' concept niet, dat is ook een studie op zich.
JanVQ @Snotvis10 juli 2024 20:07
Nee, die feedback stelt niet veel voor, want die kwestie van I en l is heel normaal in een schreefloos (sans-serif) lettertype, er zijn honderden fonts met dezelfde eigenschap. Schreefloze fonts worden vooral gebruikt in grote titels (krantekoppen), ze zijn niet echt geschikt voor leestekst, en zeker niet om in te programmeren.

Met "verder ontwikkelen" bedoelen ze waarschijnlijk dat het font gelijke tred moet houden met de ontwikkelingen van Unicode, die om de zoveel tijd nog ontbrekende schrifttekens toevoegt (wat uiteraard steeds minder het geval is) en natuurlijk de nieuwe ladingen emoji's die ze er regelmatig aan toevoegen. Je zou denken dat er op een dag toch wel meer dan genoeg emoji's zijn, maar ze blijven maar bezig...
scholtnp 10 juli 2024 20:52
Als je programmeert is het fraai om FiraCode te gebruiken: typische combinaties as => en != worden weergegeven als wiskundige symbolen in plaats van twee losse karakters. Ook geconstrueerde pijltjes als -> worden weergegeven als echte pijltjes. @Snotvis zie ook de uitleg over "find tuned letter pairs" en "Context aware punctation"
dare92 @scholtnp10 juli 2024 21:13
Dat zijn font ligatures en het is wel een persoonlijke voorkeur. Ik gebruik ook FiraCode in mijn editors maar zonder ligatures.
Floris4970 10 juli 2024 18:18
Dit is volgens mij wel een goede ontwikkeling, die nieuwe fonts zijn veel beter geschikt voor subpixel rendering op verschillende soorten displays en schalen
Mappy 10 juli 2024 18:35
Er zitten 2 varianten van de hoofdletter G in het plaatje in het artikel?
[edit]
In de ttf zit de eerste variant zo te zien, zonder verticaal streepje.

[Reactie gewijzigd door Mappy op 22 juli 2024 15:09]

justinkb @Mappy10 juli 2024 19:00
Voor de zachte g, voor ons onder de rivieren ;)
Miki 10 juli 2024 19:18
Inter is een erg fijn font door desktop omgevingen. Naast dit font is ook IBM Plex Sans een aanrader.

Voor terminals/ consoles raad ik Jetbrain Mono aan.
rlkz @Miki10 juli 2024 20:53
Ah dank voor de tip, ik ga deze twee ook even proberen :)
xorpd @Miki10 juli 2024 21:54
Waarom las ik IBM Sex Plans?
beerse @xorpd11 juli 2024 13:42
... a dirty mind is a joy for ever..
desalniettemin @Miki10 juli 2024 22:27
Ubuntu mono font vind ik persoonlijk wel een goede voor de terminal.
CR2032 10 juli 2024 19:23
Gelijk Inter geprobeerd op Fedora 40. Mooi lettertype, clean en wat ruimer dan Cantarell.
Justice 10 juli 2024 19:36
Cassidy werkte aan elementaryOS dat ook Inter als standaard lettertype heeft, mocht je op zoek zijn naar afbeeldingen.
vpm 10 juli 2024 20:27
Jammer dat het nu in een dertien in een dozijn font verandert. Cantarell is een bijzonder mooi font, met strakke rondingen en duidelijk herkenbare letters. Er zit zelfs enig verschil tussen de l en I.
HollowGamer
10 juli 2024 22:31
Een heel fijn font, stel atlijd Inter of Roboto als standaard Interface-font in. :)

Ben nu ook IBM Flex aan het testen, die hebben ook alle varianten (UI, mono en serief).

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