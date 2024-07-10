Gnome overweegt standaardlettertype te vervangen door Inter

De ontwikkelaars achter de Gnome-desktopomgeving voor Linux overwegen het standaardlettertype aan te passen in de volgende release. Daarmee zou Cantarell worden ingeruild voor Inter. De zet werd al langer overwogen, maar is onlangs gemerged in de codebase van de DE.

De ontwikkelaars achter de desktopomgeving overwegen de overstap al langer, maar lijken deze nu te willen doorvoeren bij de release van Gnome 47 later dit jaar, merkte ook OMG Linux op. De aanpassing is inmiddels gemerged op GitLab. Een van de Gnome-ontwikkelaars bevestigt op die dienst dat ze de aanpassing in de volgende releasecyclus hopen door te voeren. Daarbij wordt wel gezegd dat de overstap nog niet vaststaat. "Een terugkeer is zeker niet van de baan, aangezien dit een vrij grote verandering is."

De Gnome-desktopomgeving, die onder meer wordt geleverd bij Linux-distributies als Ubuntu en Fedora, maakte de afgelopen veertien jaar gebruik van het lettertype Cantarell. Een mogelijke overstap naar Inter werd eerder al geopperd. Dat lettertype verscheen in 2017 voor het eerst en is speciaal ontworpen voor gebruikersinterfaces. Gnome Foundation-lid Cassidy James Blaede schreef toen dat het mogelijk voordelig is om over te stappen op een moderner lettertype dat actief wordt ontwikkeld om nieuwe features te ondersteunen.