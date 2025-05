Makers van Gnome werken aan native ondersteuning voor windowtiling

De makers van Gnome werken aan standaardondersteuning voor windowtiling in de desktopomgeving. Daarvoor zijn nu tientallen externe apps, maar de makers willen het native gaan ondersteunen.

De makers schrijven in een blogpost dat zij op het moment werken aan volledige ondersteuning voor windowtiling, waarbij vensters automatisch herschikt worden op de manier die de gebruiker zou willen. De makers willen geen nieuwe tool bouwen die gebruikers optioneel aan kunnen zetten, omdat er al tientallen van zulke tools voor Linux zijn. Ook ondersteunen sommige distro's, waaronder Pop!_OS, windowtiling al native.

Voor de ondersteuning hebben de makers naar eigen zeggen meer metadata nodig. Die data moet bijvoorbeeld kunnen aangeven wat de maximale grootte van een venster kan zijn voordat het er niet goed meer uitziet. Ook willen de makers een reeks hebben van verschillende maten en groottes waarin een app goed werkt. Een chatapp zou bijvoorbeeld minder breed hoeven te zijn dan veel andere apps. "Idealiter kan dat dynamisch worden gedaan op basis van de inhoud van het venster", zeggen de makers. Die noemen als ander voorbeeld een spreadsheet, waarbij de afmeting van het venster afhankelijk wordt van het aantal kolommen.

De makers van Gnome denken nog na over de juiste implementatie. Ze willen daarvoor een nieuwe api in de desktopomgeving implementeren, maar erkennen dat het voor ontwikkelaars veel tijd kan kosten voor zij die api goed gebruiken. In een eerste concept gebruiken de ontwikkelaars drie modellen. In een mozaïekmodel opent een app direct op een manier die 'het meest logisch is voor de app', bijvoorbeeld een gemaximaliseerde webbrowser of juist een weerapp die kleiner opent. Er is daarnaast een klassiek edgetilingsysteem dat vergelijkbaar is met de huidige tiling die geldt voor de zij- en bovenkant van het scherm. Ook is er een concept voor een floating venster dat over andere vensters heen komt te liggen. De makers noemen expliciet nog geen tijdlijn voor wanneer windowtiling er moet komen, maar dat kost waarschijnlijk 'meerdere cycli' van Gnome-ontwikkelreleases.