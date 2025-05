Apple, Adobe en Pixar gaan samenwerken om OpenUSD-3d-software te standaardiseren

Adobe, Apple, Autodesk, Nvidia en Pixar gaan samenwerken om open standaarden voor het maken van 3d-content te stimuleren. De bedrijven vormen gezamenlijk de Alliance for OpenUSD om te werken aan de Universal Scene Description-techniek van Pixar.

De bedrijven melden op dinsdag in een persbericht dat ze met de alliantie gaan samenwerken aan de 'standaardisatie, ontwikkeling, evolutie en groei' van Pixars Universal Scene Description-technologie. De bedrijven hopen hiermee bij te dragen aan 'interoperabiliteit van 3d-content'. De Alliance for OpenUSD gaat onder meer schriftelijke specificaties opstellen waarin de functies van OpenUSD worden beschreven. Makers van 3d-software kunnen die gebruiken om hun software compatibel te maken met USD. De Joint Development Foundation, dat onderdeel is van de Linux-stichting, gaat het initiatief huisvesten.

Pixar noemt OpenUSD 'de eerste opensourcesoftware die op robuuste en schaalbare wijze 3d-scènes kan uitwisselen' en daarbij verschillende assets, bronnen en animaties kan opnemen. USD laat artiesten bijvoorbeeld samenwerken aan 3d-projecten en 3d-data uitwisselen tussen verschillende applicaties die gebruikt worden voor de productie van geanimeerde films. Pixar zegt dat de software ook toegepast kan worden voor het maken van content voor de metaverse en mixedreality- of virtualrealityapparaten. Apple noemt USD bijvoorbeeld een 'essentiële technologie' voor zijn visionOS-besturingssysteem voor de Vision Pro.

Pixar gebruikte USD voor het eerst voor de productie van de film Brave. Het bedrijf maakte in 2016 een opensourcevariant beschikbaar, genaamd OpenUSD. Door een alliantie op te zetten en specificaties voor OpenUSD op te stellen, verwachten de bedrijven dat meer 3d-ontwerpsoftware compatibel kunnen worden met OpenUSD. Dat moet ervoor zorgen dat het makkelijker wordt om 3d-objecten en -scènes te maken met verschillende applicaties. Het is niet bekend wanneer de specificaties gereed zijn.