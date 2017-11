Filmstudio Pixar brengt eerste vr-app uit

Filmstudio Pixar heeft voor het eerst een vr-app uitgebracht. Het gaat om Coco VR, een extensie van de film Coco die binnenkort uitkomt. Coco VR speelt zich af in dezelfde wereld als de film, het land van de doden. Tot vier spelers kunnen de app tegelijk spelen.

De versie voor de Oculus Rift is uitgebreider dan die voor de Gear VR, zo meldt The Verge. De variant voor de Rift maakt gebruik van de controllers van de vr-headset om de speler als een karakter in de virtuele wereld te laten bewegen, iets dat met de Gear VR-versie niet mogelijk is.

In de vr-app zit onder meer een modus om rond te lopen in het land van de doden, het decor voor de film Coco. Bovendien kunnen gebruikers een eigen outfit kiezen in een virtuele spiegel en een treinreis maken door de wereld van de film. In multiplayer-modus is het mogelijk om te praten terwijl je je schedel rondgooit.

Het gaat om de eerste vr-app van Pixar, al heeft moederbedrijf Disney al vaker software voor vr-headsets gemaakt. Coco VR voor de Oculus Rift is woensdag verschenen. De variant voor de Gear VR komt volgende week uit, als de film in de Verenigde Staten in de bioscoop komt. De film is over twee weken in bioscopen in de Benelux te zien.