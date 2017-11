Analistenbureau: Apple gaat Xiaomi voorbij en is marktleider in wearables

Apple levert inmiddels meer exemplaren van zijn Watch dan Xiaomi van zijn Mi Band-fitnesstrackers. Dat claimt analistenbureau Canalys. Daarmee is Apple nu marktleider op het gebied van wearables, gevolgd door Xiaomi en Fitbit.

Apple leverde volgens cijfers van Canalys in juli, augustus en september 3,9 miljoen exemplaren van zijn Apple Watch, waarvan 800.000 met 4g. Dat is relatief een hoog aantal, omdat de 4g-versie van de Apple Watch pas op 22 september uitkwam, in een beperkt aantal landen beschikbaar is en bovendien een abonnement vereist bij een provider die de 4g-Watch ondersteunt.

Xiaomi is wereldwijd nu de nummer twee, gevolgd door Fitbit. Huawei en Samsung maken de top vijf compleet, met elk minder dan een half miljoen geleverde exemplaren. Canalys merkt op dat van de top vijf alleen Huawei een open smartwatchplatform gebruikt. De rest heeft de software op zijn wearables in eigen beheer.

De markt voor wearables groeide met 0,2 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Daarbij groeide de vraag naar smartwatches, terwijl de vraag naar fitnesstrackers juist afnam, zo claimt het analistenbureau.