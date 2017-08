Onderzoek: Xiaomi is marktleider wearables

In het afgelopen kwartaal groeide Xiaomi uit tot marktleider op het gebied van wearables. Dankzij groei in de verkoop van goedkope fitnessbandjes wist de fabrikant een marktaandeel van 17 procent te halen volgens onderzoek.

Met zijn marktaandeel is Xiaomi in de afgelopen drie maanden Fitbit en Apple gepasseerd. Volgens onderzoeksbureau Strategy Analytics leverde Xiaomi 3,7 miljoen wearables, 23 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De Mi Band van Xiaomi zou erg populair zijn in China.

Fitbit leverde 3,4 miljoen wearables, voor een marktaandeel van 16 procent, waar dat een jaar geleden nog 29 procent was. Apple zou volgens het onderzoek 2,8 miljoen Apple Watches hebben verkocht in het afgelopen kwartaal, een groei van 56 procent tegenover vorig jaar. Apple richt zich op de high-end markt en maakt meer marge op zijn wearables.

Wegens de sterke positie van Apple op de high-end markt en de komst van goedkope Chinese wearables zoals die van Xiaomi, verwacht Strategy Analytics dat Fitbit het nog moeilijker gaat krijgen.