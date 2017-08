Dekking 4g stijgt in België naar 94,5 procent

BelgiŽ heeft in de afgelopen jaren een flinke inhaalslag gemaakt met de uitbreiding van 4g-dekking. De dekkingsgraad is gestegen van 67,8 procent in 2014 naar 94,5 procent vorig jaar. Inwoners maken echter relatief weinig gebruik van snel mobiel internet.

Met de dekking van 94,5 procent van de huishoudens die over 4g kunnen beschikken, staat België op plek 7 van de 28 Europese lidstaten, boven buurlanden als Nederland, Frankrijk en Duits. Volgens de overheidsdienst FOD Economie heeft België met de uitbreiding van de 4g-dekking 'de achterstand meer dan ingehaald'. Het gemiddelde in Europa ligt op 84,41 procent.

FOD Economie baseert zich bij de Barometer van de informatiemaatschappij op de studie Broadband Coverage in Europa, dat IHS en Point Topic in opdracht van de Europese Commissie hield. De cijfers hebben betrekking op juni 2016.

De cijfers staan in schril contrast met daadwerkelijk gebruik van mobiel breedbandinternet, gemeten naar het aantal abonnementen per 100 inwoners. In Belgie beschikt 67,88 procent van de inwoners over een 3g- of 4g-abonnement, terwijl het gemiddelde in de EU op 83,9 procent ligt. "Het is zaak de bevolking, en met name de senioren, te blijven sensibiliseren voor het gebruik van mobiel internet", concludeert FOD Economie.

Met name in Wallonië is de 4g-dekking nog relatief gefragmenteerd: veel regio's in het zuiden worden bediend door slechts een of twee aanbieders. "Dit wordt deels verklaard door de lagere bevolkingsdichtheid in het zuiden van het land", aldus FOD Economie. ZDNet constateert daarnaast dat de Belgische prijzen van smartphones en telecomdiensten in de afgelopen maanden minder sterk daalden dan in omringende landen. Abonnementen met kleinere bundels zouden wel voordelig zijn, maar met hogere volumes zouden de prijzen hoog liggen.