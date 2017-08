WikiLeaks publiceert werkwijze van CIA om webcams te blokkeren bij fysieke hacks

WikiLeaks heeft documentatie van het CIA-programma Dumbo online gezet. Dumbo wordt door de inlichtingendienst gebruikt om bij het verkrijgen van fysieke toegang tot Windows-computers opnameapparatuur als webcams uit te schakelen en gemaakte opnames te beschadigen.

Volgens de beschrijving van de software is Dumbo bedoeld om te voorkomen dat CIA-medewerkers van de zogenaamde Physical Access Group herkend worden tijdens hun missie. De software wordt gedraaid vanaf een usb-stick, waarbij adminrechten op systeemniveau zijn vereist. Dumbo werkt volgens de documentatie, die uit 2015 stamt, op Windows-versies vanaf XP en nieuwer, met uitzondering van de 64bit-versie van XP.

Het programma zoekt naar processen die toegang hebben tot opnameapparaten zoals webcams of microfoons en blokkeert vervolgens die processen. Opnames die in bewerking zijn worden beschadigd, zodat ze niet meer te bekijken of af te luisteren zijn. Ook worden alle netwerkverbindingen uitgeschakeld. De software lijkt geen gebruik te maken van kwetsbaarheden in software, omdat uitgegaan wordt van adminrechten.

In het programma zitten verschillende afsluitopties. Zo kan er een timer ingesteld worden waarna alle instellingen weer worden hersteld, zodat opnames ook weer worden hervat. Een PAG-agent zou op die manier ongezien weg kunnen komen. Een tweede optie is het veroorzaken van een blue screen of death, gevolgd door een herstart van het systeem.

De handleiding toont screenshots van de interface van het programma en beschrijft dat het is aanbevolen om virusscanners uit te zetten. Dat lijkt met name te gelden voor Windows XP-systemen, omdat daarop voor de werking van Dumbo een driver geïnstalleerd moet worden en dat wordt tegengegaan door beveiligingssoftware.