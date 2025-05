Voormalig CIA-medewerker krijgt veertig jaar cel voor lekken Vault 7-bestanden

Joshua Schulte is donderdag veroordeeld tot veertig jaar cel. De voormalige CIA-programmeur is schuldig bevonden aan spionage, hacking, minachting van de rechtbank, het afleggen van valse verklaringen tegenover de FBI en het bezit van kinderporno.

De veroordeling van de 35-jarige Schulte volgde op eerdere veroordelingen in 2020, 2022 en 2023, schrijft het Amerikaanse ministerie van Justitie. "Joshua Schulte heeft zijn land verraden door de schaamtelooste en gruwelijkste spionagemisdaden in de Amerikaanse geschiedenis te begaan”, zegt procureur Damian Williams. Ook wijst Williams erop dat de voormalige CIA-medewerker na zijn arrestatie het onderzoek tegen probeerde te werken door valse verklaringen af te leggen over zijn acties.

Schulte werkte voor de CIA van 2012 tot 2016. Na het opzeggen van zijn baan stuurde hij de zogenoemde Vault 7-documenten door naar WikiLeaks. Deze publicaties bevatten informatie over uiteenlopende onderwerpen, zoals Windows-malware, routerhacks en andere CIA-tools.

In maart 2017 verscheen de eerste Vault 7-publicatie van WikiLeaks. Niet lang daarna werd het huis van Schulte doorzocht door de FBI, die verschillende computers en servers aantrof en in beslag nam. Op een van de systemen zouden tienduizenden afbeeldingen van kinderporno zijn aangetroffen. Ook zou de FBI verschillende Google-zoekopdrachten hebben gevonden waarin de verdachte zocht naar kinderporno. In augustus 2017 werd de voormalige CIA-programmeur aangeklaagd voor dit vergrijp en een jaar later werd hij aangeklaagd voor het laten uitlekken van de Vault 7-bestanden.