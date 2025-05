Microsoft test sudo-commando voor Windows Server 2025

Microsoft test een sudo-functie voor Windows Server 2025, zo blijkt uit een uitgelekte build van dat OS. De feature, die staat voor 'superuser do', laat gebruikers commando's in de terminal uitvoeren met verhoogde rechten. De functie is bekend van bijvoorbeeld Linux.

Microsoft deelde onlangs zijn eerste testbuild voor Windows Server 2025, hoewel een nieuwere build kort daarna werd uitgelekt via de Windows Update-servers. Dat meldde Microsoft-leaker Albacore als eerste en werd later bevestigd door WindowsLatest. De sudo-functie is in die latere, uitgelekte build te vinden onder in het instellingenmenu van Windows Server, onder 'System'.

Gebruikers dienen de sudo-functie handmatig in te schakelen voordat deze werkt. De feature verschijnt in de instellingen wanneer gebruikers de ontwikkelaarsmodus van de Windows Server 2025-testbuild inschakelen. De functie lijkt momenteel nog niet te werken in de testbuilds, zo meldt WindowsLatest, die ook screenshots van de feature publiceert.

Het sudo-commando zit al jarenlang in Linux en macOS. Gebruikers kunnen daarmee met verhoogde rechten commando's uitvoeren in de terminal. Met sudo is het bijvoorbeeld mogelijk om instellingen aan te passen die normaliter adminrechten of roottoegang nodig hebben. Met Linux kunnen gebruikers met het sudo-commando bijvoorbeeld updates installeren, apps deïnstalleren of systeeminstellingen aanpassen.