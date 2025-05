Snapchat-moederbedrijf gaat tien procent van banen schrappen

Snap zegt wereldwijd rond de tien procent van zijn personeelsbestand te schrappen, om zo te kunnen focussen op de 'grootste prioriteiten' van het bedrijf. Medio 2022 werd al twintig procent van de werknemers ontslagen.

Met de ontslagen moet het bedrijf beter kunnen investeren in groei, zegt het bedrijf achter Snapchat. Daarnaast wil het bedrijf de hiërarchie binnen Snap verminderen en samenwerking bevorderen, zegt het bedrijf tegen The Verge. Snap verwacht dat de ontslagen maximaal 75 miljoen dollar gaan kosten, bijvoorbeeld voor ontslagvergoedingen. Snap had in augustus 2022 ongeveer 6400 werknemers.