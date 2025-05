Europese publieke omroepen introduceren streamingdienst voor sportwedstrijden

De EBU heeft Eurovision Sport geïntroduceerd, een gratis streamingdienst voor sportwedstrijden. De dienst bevat Europese kampioenschappen en wereldkampioenschappen, en gaat deze wedstrijden livestreamen. Eurovision Sport is beschikbaar via de browser en een app.

Eurovision Sport krijgt verschillende Olympische sporten, zoals gymnastiek, skiën en zwemmen, en krijgt 'volledige gendergelijkheid op alle livesportevenementen'. De dienst is niet bedoeld als vervanging van de streamingdiensten van publieke omroepen, maar moet hier een aanvulling op zijn. Eurovision Sport is de eerste consumentenstreamingdienst van EBU.

De EBU hoopt met de dienst livesport te 'democratiseren' en deze zichtbaarder te maken voor gebruikers. De organisatie zegt de mediarechten te beheren voor veertien sporten en zo jaarlijks 43.000 uur aan sport te kunnen tonen. De dienst moet wereldwijd gratis te bekijken zijn. Eurovision Sport is beschikbaar via de browser en een Android- en iOS-app. De dienst is ontwikkeld door Nagravision.