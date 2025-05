Viaplay gaat livestreamen sport op meerdere IP-adressen aan banden leggen

Viaplay gaat zijn gebruiksvoorwaarden veranderen. Zo is het vanaf 26 februari niet meer mogelijk om dezelfde live-sportuitzending te streamen vanaf verschillende IP-adressen. Het blijft wel mogelijk om een live-uitzending te streamen op twee apparaten vanaf hetzelfde IP-adres.

In een mail aan klanten legt Viaplay uit wat er precies gaat veranderen. Het bedrijf voert de wijzigingen door wegens 'het streven naar een eerlijke en veilige ervaring voor alle gebruikers'.

"Met de bijgewerkte voorwaarden kun je tegelijkertijd dezelfde livesportevenementen bekijken op twee apparaten, zolang ze zijn verbonden met hetzelfde IP-adres. Als apparaten zich op verschillende IP-adressen bevinden, mag het apparaat dat de streaming van een specifiek sportevenement heeft gestart als enige doorgaan. Tegelijkertijd streamen op verschillende IP-adressen is wel toegestaan als de apparaten verschillende sportevenementen streamen."

Viaplay wijst er wel op dat het mogelijk is om dezelfde stream te volgen vanaf verschillende IP-adressen door middel van de Viaplay-app en de F1 Pro-app. Dat kan als de gebruiker op het ene IP-adres de wedstrijd volgt via de Viaplay-app en het andere adres de uitzending streamt via de F1 Pro-app. Verder geldt de wijziging geldt niet voor 'niet-live-inhoud', films en series.

Het is mogelijk dat Viaplay de wijziging doorvoert om accountdelen tegen te gaan. Verschillende streamingdiensten treffen de laatste jaren steeds meer maatregelen om het delen van accounts in te dammen. Zo rekent Netflix 4 euro toeslag voor het delen van een account buiten het eigen huishouden. Disney+ heeft in november ook zulke 'beperkingen' ingevoerd bij Canadese gebruikers.

Update, 18.04 uur: Extra informatie over streamen via de Viaplay-app en de F1 Pro-app toegevoegd.