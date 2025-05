Amerikaanse rechtbank veroordeelt Trickbot-ontwikkelaar tot vijf jaar cel

Een 40-jarige man uit Rusland is in de VS veroordeeld tot vijf jaar en vier maanden cel voor het ontwikkelen en gebruiken van de Trickbot-malware. Deze is onder meer gebruikt voor het infecteren van de systemen van Amerikaanse ziekenhuizen en overheidsinstanties.

De Rus had tussen 2015 en 2020 verschillende systemen besmet met Trickbot en vertrouwelijke informatie en geld buitgemaakt, schrijft het Amerikaanse ministerie van Justitie. Hij had het onder meer gemunt op overheidsinstellingen, scholen, particuliere bedrijven en ziekenhuizen. Volgens het ministerie heeft de veroordeelde 'tientallen miljoenen dollars aan schade veroorzaakt'. In 2021 werd de Rus aangehouden in Zuid-Korea en later uitgeleverd aan de VS.

Trickbot is ransomware die na bitcoinbetaling de computer weer ontsleutelt. Daarnaast ontfutselde de software data als inloggegevens voor banken en persoonsgegevens om zo nog meer geld te kunnen stelen. De veroordeling van de Rus is niet de eerste veroordeling in deze zaak. In juni is een medeverdachte, een Letse vrouw, veroordeeld tot een celstraf van twee jaar en acht maanden. Zij zou code hebben geschreven gerelateerd aan de controle, inzet en betalingen van de ransomware.