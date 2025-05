Ubisoft maakt 8 februari open bèta voor Skull and Bones beschikbaar

Ubisoft maakt voorafgaand aan de release van piratengame Skull and Bones een open bèta beschikbaar. Deze is te spelen van 8 februari tot en met 12 februari. Het spel zelf wordt op 16 februari uitgebracht voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X/S.

De ontwikkelaar meldt dat de open bèta vanaf 6 februari kan worden geïnstalleerd. De vooruitgang die de speler hierin boekt kan worden overgedragen naar de volledige game wanneer deze uitkomt. In de gesloten bèta konden de spelers de kust van Afrika verkennen. Deze komt terug in de open bèta, die ook Oost-Indië gaat bevatten. Spelers die deelnemen aan de bèta krijgen een paar items als beloning, waaronder een kanon, een emote en een aantal cosmetics voor hun schip.

Verder heeft Ubisoft de minimale systeemvereisten van Skull and Bones voor pc gedeeld. Er is minimaal 65GB aan beschikbare opslagruimte nodig.

Skull and Bones komt op 16 februari uit. Het werd oorspronkelijk tijdens de E3 in 2017 aangekondigd en werd in de daaropvolgende jaren keer op keer uitgesteld.