Mercedes-Benz lekt per ongeluk eigen broncode via GitHub

Autofabrikant Mercedes-Benz heeft per ongeluk zijn eigen broncode gelekt via GitHub. Dat kwam doordat het GitHub-token van een medewerker in een public repository terecht was gekomen. Het token is inmiddels ingetrokken en de repository is offline.

Het lek werd deze maand ontdekt door beveiligingsonderzoeker Shubham Mittal, die nieuwssite TechCrunch op de hoogte bracht. Volgens Mittal zou het token iedereen onbeperkte toegang kunnen geven tot de GitHub Enterprise Server van Mercedes. Daarop staan onder meer belangrijke documenten, broncode en wachtwoorden van de autofabrikant, schrijft Techcrunch op basis van het door Mittal aangeleverde bewijs. Het is niet bekend of er klantgegevens in de repository aanwezig waren.

TechCrunch had het lek maandag gemeld bij Mercedes-Benz. Woensdag bevestigde een woordvoerder aan de site dat het token was ingetrokken en de repository offline was gehaald. Volgens het bedrijf ging het om een menselijke fout en is er een onderzoek naar het lek gaande. Het is nog niet duidelijk of het lek is ontdekt door andere partijen.