Mercedes-Benz wil functie voor automatische rijstrookwissel uitbrengen in Europa

Mercedes-Benz wil zijn functie voor het automatisch wisselen van rijstrook naar Europa brengen. Het bedrijf past het systeem momenteel aan voor Europese verkeerssituaties. De introductie valt volgens de fabrikant samen met de introductie van de nieuwe E-Klasse later dit jaar.

De functie werkt bij introductie op snelwegachtige wegen met rijstrookmarkeringen en gescheiden rijstroken, schrijft Mercedes-Benz op maandag. Het systeem kan onder meer automatisch voorliggers inhalen bij snelheden van 80 tot 140km/u als er rijstrookmarkeringen worden gedetecteerd. Gebruikers dienen daarvoor een auto te hebben met het MBUX-navigatiesysteem. Volgens de fabrikant is er verder geen input nodig vanuit de bestuurder, hoewel die wel de handen op het stuur moet houden. De feature kan ook automatisch afritten nemen en van snelwegen wisselen wanneer het navigatiesysteem wordt gebruikt.

De rijstrookwisselfunctie maakt onderdeel uit van het Distronic-systeem van Mercedes-Benz, dat onder meer adaptive cruise control met stuurassistentie kan bieden. De functie valt onder SAE-niveau 2 voor rijassistentie. Daarmee kunnen voertuigen automatisch remmen, accelereren en sturen maar moeten bestuurders nog steeds actief op de weg letten.

De rijbaanwisselfeature is al beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada in de E-Klasse, C-Klasse, S-Klasse en EQ-auto's van Mercedes-Benz. De functie wordt naar Europa gebracht met de introductie van de nieuwe E-Klasse van het bedrijf, die deze herfst moet verschijnen. Mercedes-Benz noemt in zijn persbericht geen specifieke Europese landen waar de feature wordt uitgebracht.