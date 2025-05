Mercedes-Benz werkt aan wereldwijd snellaadnetwerk met 10.000 laders tot 350kW

Mercedes-Benz wil de komende jaren een netwerk aan snelladers oprichten met laders die tot 350kW kunnen leveren. Het bedrijf gaat eerst in Noord-Amerika laders plaatsen. Het netwerk wordt in de navigatiesystemen van Mercedes-auto's verwerkt, maar is ook open voor andere auto's.

De autofabrikant spreekt over een netwerk van meer dan tienduizend snelladers in Noord-Amerika, Europa, China 'en andere belangrijke markten'. In ieder geval 2500 hiervan moeten in de Verenigde Staten en Canada komen, verspreid over vierhonderd hubs. De bouw van dit Noord-Amerikaanse netwerk start dit jaar, daarna volgen andere markten. Het hele netwerk moet voor het einde van het decennium klaar zijn.

Het netwerk gaat met hubs werken waar vier tot twaalf 'high-powerladers' komen. Uiteindelijk zouden er tot dertig snelladers per hub kunnen komen. De snelladers leveren maximaal 350kW. Sommige hubs krijgen overkappingen met zonnepanelen om verlichting en bewakingscamera's van energie te kunnen voorzien. Bij de hubs moeten ook eetgelegenheden en toiletten in de buurt aanwezig zijn. Mercedes streeft ernaar dat de laadpalen zoveel mogelijk van groene stroom worden voorzien.

Voor het Noord-Amerikaanse netwerk is een investering van ruim een miljard euro nodig, verdeeld over de komende zes tot zeven jaar. Mercedes-Benz en zonne-energie- en accuopslagbedrijf MN8 Energy gaan deze kosten delen. Ook EV-laadbedrijf ChargePoint werkt aan het netwerk mee. De laadstations moeten in en rond belangrijke steden komen, dichtbij grote verkeersaders en bestemmingen, en Mercedes-dealers.

De autofabrikant werkt al samen met andere autofabrikanten aan het Ionity-netwerk, maar het Mercedes-laadnetwerk moet beter kunnen samenwerken met Mercedes-auto's. De navigatie van deze auto's kan namelijk de bezettingsgraad van het Mercedes-snellaadnetwerk zien en ook laadpalen reserveren voor als bestuurders een route plannen. Klanten hebben zo geen wachttijd, zegt het bedrijf. De snelladers ondersteunen ook Plug & Charge, waardoor eigenaren van ondersteunde Mercedes-EV's zich niet hoeven te authenticeren met een pas of app.