Mercedes-auto's krijgen in VS markeringslichten voor zelfrijdende functie

Mercedes-auto's in de Amerikaanse staat Nevada gaan vanaf modeljaar 2026 met turquoise markeringslichten aan andere weggebruikers laten zien wanneer de auto geautomatiseerd rijdt. Mercedes zegt de eerste autofabrikant te zijn die hier toestemming voor heeft gekregen.

De autofabrikant mag de markeringslichten gebruiken in Californië en Nevada, maar in eerstgenoemde staat mag het voorlopig alleen nog voor ontwikkelingsvoertuigen worden gebruikt. In Nevada mag het wel gebruikt worden bij productiemodellen. Mercedes heeft voor de twee staten vergunningen gekregen om de lichten te testen. De markeringslichten komen in de koplampen, achterlichten en buitenspiegels.

De fabrikant zegt dat de markeringslichten de acceptatie en veiligheid van zelfrijdende functies kunnen verhogen, omdat andere weggebruikers van buitenaf kunnen zien dat de auto gebruikmaakt van een geautomatiseerde rijmodus. "Ook verkeershandhavers en politieagenten kunnen daardoor de systeemstatus makkelijker herkennen en bepalen of bestuurders bij geactiveerde Drive Pilot tijdens de hooggeautomatiseerde rit nevenactiviteiten mogen verrichten", schrijft het bedrijf.

Mercedes zegt voor de kleur turquoise te hebben gekozen, omdat deze duidelijk te onderscheiden is van bestaande voertuigverlichting, verkeerslichten of noodverlichting. Dit moet de kans op verwarring 'aanzienlijk' verkleinen. Fysiologisch en psychologisch onderzoek zou daarnaast hebben aangetoond dat de kleur 'optimaal is voor geautomatiseerd rijden'. De turquoise kleur wordt ook genoemd in de SAE-standaard J3134 die gaat om markeringslichten voor gebruik bij geautomatiseerde rijmodussen. De autofabrikant wil dat de turquoise kleur uiteindelijk de wereldwijde standaard wordt om aan te geven dat een auto een zelfrijdende functie gebruikt. Die is er nu nog niet, zegt Mercedes, ook niet in bijvoorbeeld de EU.

De markeringslichten gaan alleen aan bij het gebruik van Drive Pilot. Drive Pilot is Mercedes' naam voor geautomatiseerd rijden op SAE-niveau 3 en neemt het besturen van de auto over. De bestuurder hoeft dan niet langer zijn of haar handen aan het stuur te houden, maar moet wel op elk moment in kunnen grijpen. De bestuurder kan bij het gebruik van Drive Pilot volgens Mercedes bijvoorbeeld wel spelletjes spelen of video's kijken met het centrale scherm van de auto. Voor Drive Pilot gebruikt de auto onder meer een combinatie van radar, lidar, camera's en ultrasoon- en vochtsensors.

Drive Pilot is ook beschikbaar in Duitsland. Hier gebruiken de auto's nog geen turquoise verlichting. Drive Pilot werkt alleen op ondersteunde auto's, op dit moment de S-Klasse en EQS, en werkt alleen op ondersteunde snelwegtrajecten waar de auto door bijvoorbeeld druk verkeer niet harder dan 60km/u kan rijden.

Mercedes wil met turquoise verlichting zelfrijdende functies laten zienMercedes wil met turquoise verlichting zelfrijdende functies laten zien
Mercedes wil met turquoise verlichting zelfrijdende functies laten zienMercedes wil met turquoise verlichting zelfrijdende functies laten zienMercedes wil met turquoise verlichting zelfrijdende functies laten zien

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 20-12-2023 14:17 92

20-12-2023 • 14:17

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Reacties (92)

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Dynazap 20 december 2023 14:28
Prima idee, denk ik?

Want wat willen ze hier mee nu precies mee doen? Dat je dan wel aan je mobiel mag zitten of andersom in je stoel kan zitten omdat die toch automatisch rijdt? Het is toch de bedoeling dat ook bij automatisch rijden je de aandacht bij de weg moet houden? Vind 'nevenactiviteiten' nog te vaag omschreven.
Roko @Dynazap20 december 2023 15:31
Dat ja, nu lijkt het er op dat omstanders op deze manier beter rekening kunnen houden met een dergelijk voertuig. Het is beetje de omgekeerde wereld. Ik zou liever zien dat de interne verlichting en radio op standje 11 gaan zodra de bestuurder geen aandacht heeft voor het verkeer om hem/haar heen.
Mancunian4 @Dynazap22 december 2023 13:26
Er heeft een tijdje terug een clip op het internet gecirculeerd van een onbemande taxi welke aan de kant gezet werd door een politieagent. Er zaten passagiers in maar helemaal geen bestuurder, ook niemand achter het stuur. De agent had niet door dat niemand de wagen aan het besturen was en de situatie was al aan het escaleren. Wij kunnen het ons hier misschien moeilijk voorstellen, maar in de States kunnen deze lampjes het verschil betekenen tussen neergeschoten worden en niet neergeschoten worden omdat een agent iemand met een telefoon in de hand zag in eerste instantie.
Wouterkaas 20 december 2023 14:34
Hopen dat ze dan ook met koeienletters dat "Driver pilot inside" overal aanzetten, want als kleurenblinde kan ik hier weer helemaal niks mee...
BRAINLESS01 @Wouterkaas20 december 2023 14:46
Je ziet toch wel verschil tussen een donkerrood achterlicht en een lichtblauw achterlicht? En vanaf de voorkant heb je zelfs een licht op de spiegels, wat er normaal niet is. Dit lijkt mij hooguit een kwestie van wennen. Het is ook de vraag hoe lang dit blijft bestaan, ik denk dat het na 5-10 jaar vanzelf weer verdwijnt omdat het gewoon geen toegevoegde waarde heeft. Het helpt, zoals Mercedes zegt, nu met de adoptie van zelfrijdende auto's. Als die eenmaal gemeengoed zijn is adoptie niet meer nodig, dan kunnen de lampen dus ook weer weg.
Pathogen @BRAINLESS0120 december 2023 15:35
Ik vind als niet-kleurenblinde het verschil tussen lichtblauw en achteruitrij-wit niet bepaald groot. En met de blauw-wittige koplampen die je tegenwoordig zo vaak ziet is het al helemaal niet te zien.
BRAINLESS01 @Pathogen20 december 2023 15:41
Als een auto midden op de snelweg een witte lamp aan zet, ga je dan twijfelen of hij misschien achteruit gaat rijden? ;)

De koplampen zijn niet zo relevant, maar ik denk dat het nog steeds goed te zien is. Als je de voorkant van de auto ziet kun je de spiegels (of tenminste 1) ook zien, daar zit nu ook verlichting in. Het kleurverschil is op de foto's al vrij goed te zien, maar licht is op foto's altijd lastig. Ik denk dat het in het echt, en vooral in het donker, extreem duidelijk is. Achteruitrijverlichting is zover ik weet ook altijd 1 lamp, als ze dit bij iedere achterlamp doen heb je er 2. Ik verwacht weinig verwarring, behalve dat 99% van de mensen dit pas ontdekt als ze een auto voorbij zien rijden. Die mensen zullen zich wel even afvragen waar de kermisverlichting voor is.
Pathogen @BRAINLESS0120 december 2023 15:45
Ik schrik er wel van, ja
Guru Evi @BRAINLESS0120 december 2023 16:09
In mijn leven genoeg autos gezien waar de rem en/of achteruit lichten continu aanstaan.
b0rghie @Guru Evi20 december 2023 19:34
Dat zijn meestal ook geen auto's die zelf kunnen rijden, die dat voor hebben :)
Guru Evi @b0rghie21 december 2023 17:43
Tenminste vandaag nog niet :D, binnen 10-20 jaar waneer zulke technologie beschikbaar wordt voor de 'gewone mens' zul je wel nog toestanden zien.
drvinnie @BRAINLESS0120 december 2023 19:49
Huh? Ik denk dat het echt slecht zichtbaar is. Zeker in het donker, nu regelgeving over verblindende koplampen nog steeds uitblijft.
merethan @drvinnie21 december 2023 10:40
Die regelgeving is er allang: Je mag andere weggebruikers niet hinderen. Tevens wordt met elke APK ook het lichtbeeld (de vorm van de lichtbundel en hoogte ervan) gecontroleerd als onderdeel van de keuring.

Mensen die met hinderlijk felle en te hoog staande koplampen rond rijden die komen daar met de volgende keuring achter, of ze tillen de hele zaak door enkel met de APK even andere koplampen te monteren. Uiteindelijk krijgen ze van een agent een bon.
bluelion @merethan21 december 2023 11:18
a) een bon voor verkeerd ingestelde (dim-)verlichting gaat niet komen, omdat oom agent dat onvoldoende kan beoordelen. Hoogstens kunnen ze de auto voor keuring bij RDW aanmelden, maar dan moet er meer mis zijn. Meestal beroepen de mensen zich er op dat zij er niks aan kunnen doen en komen ze met een waarschuwing vanaf, zo van "ga naar je garage".

b) mijn ervaring met garage onderhoud is dat juist het dimlicht te laag wordt ingesteld, zo van "om verblinding te voorkomen". Dan komt het lichtschijnsel vaak niet verder dan zo'n 5 meter, ipv. 30 meter.

c) dag rij verlichting is vaak ook hinderlijk verblindend in het donker, omdat het ongericht licht is.
Hoe vaak zie je niet dat mensen in het donker met dag rij verlichting door blijven rijden, omdat die verlichting zo fel is dat het voor hun voldoende lijkt. En dan ook nog zonder enige verlichting aan de achterzijde.

OT: in NL / EU is het rijden met blauw (-achtige) verlichting (nog) verboden. Ik ben benieuwd wat de hulpdiensten hiervan vinden.
Verwijderd @merethan21 december 2023 21:11
Dit is precies waar het fout gaat. Een nieuwe auto krijgt pas na 4 jaar zijn eerste APK. Wanneer nieuwe auto met verkeerd afgesteld koplampen de fabriek verlaat dan komt dit pas na 4 jaar aan het licht. Als de garage het lichtbeeld controleert. Daarnaast gebruiken de meeste garages nog een licht kast uit de tijd kruik.
Verwijderd @BRAINLESS0120 december 2023 21:52
Dit kan wel bij achter op rijdend verkeer een schrik reactie oproepen waarbij er wordt geremd wat weer tot een kettingbotsing kan leiden.
En mogelijk hoop seinende automobilisten die desbetreffende bestuurder op de hoogte wilt stellen dat die met defecte verlichting rond rijdt.
Ik ken handen vol auto's waar er standaard twee witte achteruit lampen op zitten.
oezie @BRAINLESS0121 december 2023 14:40
In de toekomst zullen deze auto's natuurlijk niet alleen op de snelweg zelfstandig rijden maar ook direct naar je eindbestemming. Tesla kan dit tegenwoordig al. Dus in dat opzicht snap ik de verwarring. Ook kan achteruitrijverlichting uit meerdere lampen bestaan, dit is niet gelimiteerd tot 1 lamp. De nieuwe Seat Leon heeft bijv. twee lampen voor achteruitrijverlichting.

Ik ben benieuwd hoe goed de turqouise verlichting in de koplampen of de spiegels te zien zijn in het donker. De koplampen van moderne auto's zijn tegenwoordig zo vel dat je bijna niets anders meer ziet dan het licht van de koplampen. De turqouise verlichting moet dan ook vrij vel zijn om het enigzins te kunnen zien.
Wouterkaas @BRAINLESS0120 december 2023 15:38
Dat verschil zie ik inderdaad wel, maar als ik deze foto bekijk ga ik het verschil niet kunnen zien tussen deze auto met autopilot aan en deze auto in z'n achteruit. Dat lijken mij nou geen zaken waar je verwarring over moet zaaien in het verkeer.
BRAINLESS01 @Wouterkaas20 december 2023 15:41
Achteruitrijverlichting is 1 lamp, niet 2.
Blokker_1999
@BRAINLESS0120 december 2023 17:05
2 lampen is wel degelijk toegestaan. Maar mensen vergeten blijkbaar wel waarvoor die lampen dan moeten dienen. De primaire functie van achteruitrijverlichting is niet om aan omstaanders aan te geven dat je achteruit gaat rijden, maar wel om dat gebied te verlichten zodat je ziet wat je doet.

En dat is het belangrijke verschil met deze indicatoren. Dit is puur signalisatie, en niet bedoeld om iets te verlichten, dat zou het ook eenvoudiger moeten maken om het verschil duidelijk te maken.
Hetisweergezell @Blokker_199920 december 2023 17:55
Nou dat denk ik toch niet. De achteruitrijverlichting van mijn auto gaat alleen maar aan de omstanders laten zien dat ik achteruit ga rijden. Dat lampje is veel te zwak om ook maar iets fatsoenlijk te verlichten. Misschien dat je het net kan zien in de achteruitkijkspiegel maar daarbij houdt het wel op .

Of ik begrijp je verkeerd natuurlijk...

[Reactie gewijzigd door Hetisweergezell op 23 juli 2024 09:03]

ZeroMinded @Hetisweergezell20 december 2023 22:48
Dat is inderdaad hinderlijk zwakke achteruitrijlampen. Echter is zoals @Blokker_1999 Aangeeft, de primaire functie toch echt de weg verlichten in het donker bij achteruit rijden, de signalering is een secundaire functie.

Zie ook: https://www.theorieinzicht.nl/begrip/achteruitrijlicht/
Hetisweergezell @ZeroMinded21 december 2023 06:10
In dat geval heb ik weer wat nieuws geleerd. Heb dit echt nooit geweten. Eigenlijk zou het na bijna 20 jaar mijn rijbewijs te hebben wel weer eens tijd zijn om de kennis wat op te frissen.

Ook @Blokker_1999 : je had helemaal gelijk!
Frederik vd bal @BRAINLESS0120 december 2023 15:59
Niet helemaal waar, mijn auto heeft er standaard 2 namelijk
Verwijderd @BRAINLESS0120 december 2023 16:23
1 is verplicht. 2 mag. Bij voertuigen langer dan 6 meter zijn 2 verplicht, maar die mogen er zelfs 4.
3raser @Wouterkaas20 december 2023 14:45
Je kunt en hoeft naar mijn idee niet iedereen te informeren over het feit dat de autopilot aan staat. Voor overige weggebruikers is het "ter informatie", dus geen noodzaak. Voor handhavers is het wel handig dat ze de kleuren kunnen zien.
Septimamus @3raser20 december 2023 16:13
Klopt. Maar kom op. Lichtblauw? Op een mistige dag zie je het verschil tussen zelfparkeer lampen en achteruit rij lampen ook niet. Als je zoiets toevoegd, doe het dan goed. Groen bijvoorbeeld.
Verwijderd @Septimamus20 december 2023 21:59
Groen geeft veel verwarring met de stoplichten. Ik stel voor dat ze twee paarse lichtbalken onder de auto monteren. Dit geeft ook meteen een mooi need for speed effect.
Septimamus @Verwijderd20 december 2023 22:18
Stoplichten staan toch niet op 1 meter hoog? En daarnaast kun je ze met een interval laten knipperen. Als je dan nog verward raakt met een stoplicht ben je niet bevoegd te rijden.
maxxer29 @Verwijderd20 december 2023 22:27
Mogen we eindelijk legaal auto's modden. Koos Spee word al gek
merethan @maxxer2921 december 2023 10:45
Haha ja ik weet nog dat in de 90's en 2000's de politie altijd moeilijk deed over interieurverlichting bij de tjoeners en hun Civics en Golfs. Die paar lampjes onder je dashboard? Is van buiten te zien, boete!

En nu hebben alle luxe fancy karren RGB "moodlighting" door het hele interieur, standaard :D
maxxer29 @merethan21 december 2023 12:50
Inderdaad want ik weet dat er nog een aflevering van wegmisbruikers was , dat Koos had doorgedrukt dat je alleen originele onderdelen op je auto mocht gebruiken ofzo. Toen was ik een keer in Stockholm en daar hadden ze die autos wel vol verlichting was wel gaaf.
r03n_d @3raser20 december 2023 15:32
Je kunt en hoeft naar mijn idee niet iedereen te informeren over het feit dat de autopilot aan staat. Voor overige weggebruikers is het "ter informatie", dus geen noodzaak
Correct, maar als mensen daardoor ten onrechte denken dat een auto in z'n achteruit staat, dan gaat er toch nogsteeds echt iets mis. Ik hoop maar dat de foto's een vertekend beeld geven, want ook ik vind de lichten wit van kleur.
leuk_he @3raser21 december 2023 09:41
En wetgeving is nog lang niet aangepast op automatisch rijden. De bestuurder mag nog steeds geen mobieltje vast hebben volgens de wet.

Dit gaat over tesla autopilot wat iets minder autonoom is dan de mercedes:

https://www.agconnect.nl/...en-door-brabantse-rechter
https://www.egear.be/tesla-autopilot-kapot/

Met sommige automatisch rijd experimenten in de USA speelt men ook met levens aangezien die auto soms nog heel slecht in staat zijn bepaalde situaties te herkennen. Ik zeg niet dat dat met mercedes ook is.

In nederlands zou zo'n indicatie in de drukke spits handig zijn, die autopilot autos houden meer afstand dan de gemiddelde spitsrijder, dus daar kun je voor invoegen :)
DynamicDreams @Wouterkaas20 december 2023 14:39
Vraag mij ook af of hier over is nagedacht. Ben zelf ook flink kleurenblind en deze kleur valt voor mij absoluut niet op. Als het meer richting de primaire kleur blauw gaat, steekt het (voor mij in ieder geval) beter af tegen wit/groen/rood.
Randal @DynamicDreams21 december 2023 08:29
Tja, Blauwe lampen zijn gereserveerd voor primaire hulpdiensten, dus dat is geen optie.
Groen kan verwarring geven, en wordt in veel landen al door taxi's gebruikt.
Geel en knipperlicht is al in gebruik als zijnde waarschuwings-indicatoren.
Wit (Rijrichting) en Rood (achterzijde) zijn vanzelfsprekend al in gebruik.
Dus dan blijft er maar weinig meer over dan een mengkleur.
Wellicht dat een vaste vorm of positie van het licht meer duidelijkheid kan geven...

[Reactie gewijzigd door Randal op 23 juli 2024 09:03]

Dynazap @Wouterkaas20 december 2023 14:37
Hallo mede-kleurenblinde :D !
Voor mij lijkt het inderdaad wittig, alsof de auto in z'n achteruit staat :X .

Denk dat daar nog even een beter onderzoekje naar gedaan moet worden.
Echt niet. @Dynazap20 december 2023 15:51
Bij een rijdende auto zie je dat verschil toch wel in een fractie van een seconde?
Dynazap @Echt niet.20 december 2023 16:17
Rij regelmatig op de A27 richting Almere waar geen verlichting langs de weg staat.

Als het dan donker is en je kan de hele snelweg doorkijken en je ziet een paar witte lampen op jouw weghelft... dan ga je toch even twijfelen :) .
Verwijderd @Wouterkaas20 december 2023 21:54
Ik ben heel benieuw hoe ze zit met de wetgeving een beetje gaan dichttimmeren. Ik zie zo binnen paar maanden allerlei after-market kitjes verschijnen met deze verlichting en auto's met deze verlichting die helemaal geen auto pilot hebben.
Nimac91 @Wouterkaas21 december 2023 01:05
Je behoord ook tot minder dan 5% van mensen die als kleuren blind aangeduid worden. Hiervan is een groot deel ook nog eens een milde vorm of een vorm waarbij slechts een klein spectrum niet accuraat gezien wordt. Geen enkel reden om voor zo'n fractie die werkelijk dit verschil niet kan zien een functie niet uit te brengen. Grootste deel van kleuren blinden zullen prima het verschil merken tussen een donker rood licht en een licht blauw licht.

Sterker nog, ik denk dat jij in deze foto's wel degelijk verschil merkt. Deze kleur valt ver buiten het donker rood spectrum.

[Reactie gewijzigd door Nimac91 op 23 juli 2024 09:03]

Wouterkaas @Nimac9121 december 2023 10:01
Ik beweer ook niet dat ik geen verschil zie tussen rood en blauw licht, dat zal voor het gros van de kleurenblinden echt wel duidelijk zijn. Dat verschil is in dezen dan ook niet het probleem. Wel het (gebrek aan) verschil tussen dergelijk lichtblauw licht en het witte licht als je achteruitrijdt. Ik zou dit lichtblauwe licht in elk geval nooit kunnen onderscheiden als zijnde het "autopilotlicht" en ik denk dat dat voor heel veel kleurenblinde mensen (1,3 miljoen mensen in Nederland alleen al) geldt. Sterker nog, ik zou dit gewoon als wit licht beschrijven.
PikachuNL @Wouterkaas21 december 2023 09:38
Ik zie ook weinig kleurverschil :S
Wozmro 20 december 2023 14:21
Goed idee.

Nu nog iets bedenken ter vervanging van het oogcontact. Zodanig dat de fietser/voetganger kan zien dat ze opgemerkt werden door de auto.
Vinnie.1234 @Wozmro20 december 2023 14:24
Niet echt uitvoerbaar, maar ik moet nu toch aan die Sphere denken in Las Vegas met die Smiley. Kun je toch ook in de auto verwerken, heb je het ouderwetse oogcontact op een moderne manier.
Milanobrotchen @Vinnie.123420 december 2023 14:36
Misschien Leds in het glas van de ramen in de auto? die dan een oranje of turquoise lampje aan de kant schijnt waar je staat?

Technologie voor leds in glas is er al, dus zou prima kunnen werken.

(misschien wel duur om uit te voeren)

[Reactie gewijzigd door Milanobrotchen op 23 juli 2024 09:03]

ultimasnake @Milanobrotchen20 december 2023 14:55
En hoe vol wil je het raam dan gooien met smileys als je in Amsterdam over een kruispunt gaat.... en voor wie is de smiley dan die aangeeft 'dat je bent gezien'
Milanobrotchen @ultimasnake20 december 2023 15:03
hahahah Heel de ruit vol natuurlijk. Nee idd hier heb je gelijk in. Of gewoon 1 lampje aan elke kant waar iemand staat. Natuurlijk hoeft het ook geen smiley te zijn. Het was maar een idee :)

Dus Oh er staan mensen links en rechts van de auto, dan gaat er een lampje in de ruit van de bestuurder aan en een in de ruit van de bijrijder.

[Reactie gewijzigd door Milanobrotchen op 23 juli 2024 09:03]

bzzzt @Wozmro20 december 2023 14:25
Schermpje met ogen op de autoruit a la Apple Vision? ;)
watercoolertje @bzzzt20 december 2023 14:32
Beetje lastig met een 360 graden camera en meerdere fietsers, dan moet je hele auto onder de ogen zitten :P

Een simpele ledstring rondom de auto in de kleur turquoise, en waar de auto iets ziet wordt die string een deel rood, dat is dus ook de kant waar jij als fietser dan tegen aan kijkt.
3raser @watercoolertje20 december 2023 14:41
Als menselijke bestuurder lukt het ook prima met 1 paar ogen. Dus waarom zou een zelfrijdende auto in eens helemaal onder de ogen moeten zitten?
watercoolertje @3raser20 december 2023 14:49
Je weet dat wij ons hoofd kunnen draaien hopelijk? Daarom kan je dus wel oogcontact maken met een persoon, en niet met een scherm wat een vaste locatie heeft (tenzij je dat scherm op een 'hoofd' plakt)...

Niet verwacht dat ik dit uit moest leggen :Y)

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 23 juli 2024 09:03]

3raser @watercoolertje20 december 2023 15:07
Je hebt helemaal gelijk. Een oplossing maken die ogen heeft en kan draaien lijkt me vrijwel onmogelijk met de hedendaagse techniek. Blijkbaar zijn ledjes rondom de gehele auto echt de enige oplossing.
watercoolertje @3raser20 december 2023 15:19
Blijkbaar zijn ledjes rondom de gehele auto echt de enige oplossing.
Dat er nog meer opties zijn wordt gelukkig helemaal niet ontkent, alleen de oplossing met ogen is gewoon onhandig!

Maargoed gezien je al terug valt op sarcasme heb je blijkbaar geen argument waarom die ogen wel praktisch zijn of daadwerkelijk kunnen werken...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 23 juli 2024 09:03]

3raser @watercoolertje20 december 2023 15:33
Die ogen zijn net zo onpraktisch als een ledstrip rondom de hele auto.

Ik denk dat "oogcontact" helemaal niet nodig is. De meeste verkeerssituaties spreken voor zich. Maar als er gecommuniceerd moet worden met een voetganger of fietser zou ik eerder kiezen voor een soort indicatieverlichting aan beide zeiden van de auto die bijvoorbeeld aangeeft dat de autopilot wacht op een andere weggebruiker. Hoe dan ook zullen dit soort zaken vooral een kwestie van wennen zijn.
Fab1Man @Wozmro20 december 2023 14:34
Niet helemaal het beste voorbeeld, maar dit is een mogelijkheid: https://www.nytimes.com/2...interact-with-people.html

Ik heb ooit een impressie gezien van een soort groene balk op de voorkant van de voorruit, een beetje zoals het derde remlicht, maar dan in het groen waardoor je ook weet dat een auto aan het remmen is.
SPee @Wozmro20 december 2023 15:25
Misschien kan de auto een groene laserlicht op de fietser/voetganger schijnen als die opgemerkt is.
En een rode wanneer niet.
:+
cariolive23 @SPee20 december 2023 16:45
In de VS zoekt iedereen dan direct dekking: Een laser die op je wordt gericht, kan namelijk een richtlaser van een AR15 zijn...
Okke_Hendriks @SPee21 december 2023 10:19
Moeilijk de rode laser te mikken als de fietser/voetganger nog niet is opgemerkt :9

[Reactie gewijzigd door Okke_Hendriks op 23 juli 2024 09:03]

Dark Angel 58 @Wozmro20 december 2023 16:12
Goed idee.

Nu nog iets bedenken ter vervanging van het oogcontact. Zodanig dat de fietser/voetganger kan zien dat ze opgemerkt werden door de auto.
Nee neee neee... De auto's horen niet op de weg op grond... maar in de lucht.
Geef alle grond aan de voetgangers, fietsers, kinderen en dieren terug.
Geen wonder dat er zo veel ongelukken gebeurden en ook doden vielen... Het is niet schuld van de autobestuurders, fietsers, brommers, maar beleidmakers. Het bloed kleef aan hun handen.

Ik heb bijna ongelukken zo vaak gezien... tussen auto's en fietsers en ook voetgangers, omdat auto's en fietsers/voetgangers niet naast kunnen leven. Daarom moeten voertuigen gewoon naar boven. daar is die plek genoeg.
In Star Wars films, Coruscant heeft een goed voorbeeld van luchtverkeer... Dus waarom niet volledig geautomatiseerd verkeer, je toets waar je heen moet, je geeft het control over je voertuig aan AI luchtverkeer... tot je daar bent, geven ze het control terug.
Dus waarom bomen kappen voor stomme ruimte verslindende autowegen? Moeten er nog meer arme kinderen, dieren, ouderen, enzovoort omver worden gereden?
cariolive23 @Dark Angel 5820 december 2023 16:46
En dan klagen over energieverspilling... Rijden is vele malen economischer dan vliegen.
SYQ @cariolive2320 december 2023 17:14
Hij heeft het over Star Wars, dan hebben we neem ik aan de inefficiënte van vliegen ook opgelost met een nog te ontdekken energiedrager
V_J @Wozmro20 december 2023 16:28
Virtuele ogen waaraan je kunt zien of de auto je gezien heeft, zoals JaguarLandrover 4 jaar geleden presenteerde in een onderzoek?
https://www.jaguarlandrover.com/2018/virtual-eyes-have-it
raro007 20 december 2023 14:23
Probleem is wel dat je ook makkelijker opgepikt kan worden door mensen die er misbruik van willen maken
Kriekel @raro00720 december 2023 14:25
Hoe kun je hier misbruik van maken?
Jeroenneman @Kriekel20 december 2023 14:27
Bewust ervoor knijpen omdat je weet dat de zelfrijdende auto toch wel remt?
Kriekel @Jeroenneman20 december 2023 14:28
Ik wordt vaak genoeg afgesneden, ondanks dat ik toch echt zelf rij.
Torched @Kriekel21 december 2023 08:16
De twee seconden volgtijd is bij drukte teveel ruimte ja :'(
watercoolertje @Kriekel20 december 2023 14:34
Je kan in principe voorrang nemen op autonoom rijdende auto's (niet aangeraden overigens) omdat ze zelf remmen :Y)
Milanobrotchen 20 december 2023 14:29
Geen slecht idee. En ook mooi gedaan met de blouwe lampen.

Plus ik zelf associeer vaak die turquoise kleur al vaak met robots en AI dus prima keus haha

[Reactie gewijzigd door Milanobrotchen op 23 juli 2024 09:03]

SunnieNL @Milanobrotchen20 december 2023 15:27
Ik denk dat je s nachts als de rest van de verlichting aanspringt er ook niet meer mee kan (in ieder geval niet aan de voorkant)
LOTG 20 december 2023 14:27
Als dit iets is wat straks de standaard word hoop ik dat er nu al over standaardisatie gedacht word en dat we niet eerst wachten tot er 5 verschillende varianten met verschillende kleuren en vormen zijn.

Kan niet zo zijn dat we straks een spottersguide er bij moeten pakken en eerst een analyse moeten maken van welk voertuig het is zo dat we weten wat een bepaald lampje en kleur betekend.
Slaiter 20 december 2023 14:29
Zelf rijdende auto's is een onderdeel van de potentiële toekomst die we straks hebben. De vraag is alleen moeten we wel met zijn alleen naar digitaal en al het analoge verbannen naar het rijk "niet meer van deze tijd"?

Ik vraag me namelijk af of dergelijke verlichting niet verwarrend kan zijn voor manuele bestuurders of zelfs de huidige sensoren op auto's. Het lijkt in mijn optiek al snel of er iemand op de verkeerde weghelft zit namelijk.

Verder dat er een indicatie moet zijn voor zelfrijdend lijkt me een goed ding, maar of dit dat is? Geen idee
Ayiko 20 december 2023 14:38
Ik vind dat het nogal veel op achteruitrijlichten lijkt, en als je 's avonds of 's nachts rijdt, dan gaan de gewone lichten dat turkoois verbergen en heb je er weinig aan.

Beter een lamp op het dak of bij 3e remlicht, of die ver genoeg van de bestaande normale lichten afstaat. Het licht op de zijspiegels is wel goed zichtbaar en kan eventueel ook voor richtingaanwijzers gebruikt worden, dat conflicteert denk ik niet te veel.

Ik hoop dat ze ook onderzoek hebben gedaan naar herkenning door kleurenblinden, misschien dat er toch verwarring is met gewone witte lichten of met de blauwe zwaailichten?
3raser 20 december 2023 14:47
Nog een paar decennia en weggebruikers wijzen naar hun voorhoofd als je ze inhaalt zonder de autopliot aan te hebben staan. "Die gast rijdt handmatig! Is hij helemaal gek geworden!" :+
phoenix2149 20 december 2023 14:57
Waar ik ook eigenlijk op zit te wachten is een unified platform zodat de auto's middels versleutelde berichten situaties met elkaar kunnen delen binnen een bepaalde straal.

Bijvoorbeeld als er een ongeluk binnen 1km of zo is gebeurd de auto's er achter hierop kunnen anticiperen en daarmee direct een omweg kunnen berekenen.

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