Mercedes-auto's krijgen in VS markeringslichten voor zelfrijdende functie

Mercedes-auto's in de Amerikaanse staat Nevada gaan vanaf modeljaar 2026 met turquoise markeringslichten aan andere weggebruikers laten zien wanneer de auto geautomatiseerd rijdt. Mercedes zegt de eerste autofabrikant te zijn die hier toestemming voor heeft gekregen.

De autofabrikant mag de markeringslichten gebruiken in Californië en Nevada, maar in eerstgenoemde staat mag het voorlopig alleen nog voor ontwikkelingsvoertuigen worden gebruikt. In Nevada mag het wel gebruikt worden bij productiemodellen. Mercedes heeft voor de twee staten vergunningen gekregen om de lichten te testen. De markeringslichten komen in de koplampen, achterlichten en buitenspiegels.

De fabrikant zegt dat de markeringslichten de acceptatie en veiligheid van zelfrijdende functies kunnen verhogen, omdat andere weggebruikers van buitenaf kunnen zien dat de auto gebruikmaakt van een geautomatiseerde rijmodus. "Ook verkeershandhavers en politieagenten kunnen daardoor de systeemstatus makkelijker herkennen en bepalen of bestuurders bij geactiveerde Drive Pilot tijdens de hooggeautomatiseerde rit nevenactiviteiten mogen verrichten", schrijft het bedrijf.

Mercedes zegt voor de kleur turquoise te hebben gekozen, omdat deze duidelijk te onderscheiden is van bestaande voertuigverlichting, verkeerslichten of noodverlichting. Dit moet de kans op verwarring 'aanzienlijk' verkleinen. Fysiologisch en psychologisch onderzoek zou daarnaast hebben aangetoond dat de kleur 'optimaal is voor geautomatiseerd rijden'. De turquoise kleur wordt ook genoemd in de SAE-standaard J3134 die gaat om markeringslichten voor gebruik bij geautomatiseerde rijmodussen. De autofabrikant wil dat de turquoise kleur uiteindelijk de wereldwijde standaard wordt om aan te geven dat een auto een zelfrijdende functie gebruikt. Die is er nu nog niet, zegt Mercedes, ook niet in bijvoorbeeld de EU.

De markeringslichten gaan alleen aan bij het gebruik van Drive Pilot. Drive Pilot is Mercedes' naam voor geautomatiseerd rijden op SAE-niveau 3 en neemt het besturen van de auto over. De bestuurder hoeft dan niet langer zijn of haar handen aan het stuur te houden, maar moet wel op elk moment in kunnen grijpen. De bestuurder kan bij het gebruik van Drive Pilot volgens Mercedes bijvoorbeeld wel spelletjes spelen of video's kijken met het centrale scherm van de auto. Voor Drive Pilot gebruikt de auto onder meer een combinatie van radar, lidar, camera's en ultrasoon- en vochtsensors.

Drive Pilot is ook beschikbaar in Duitsland. Hier gebruiken de auto's nog geen turquoise verlichting. Drive Pilot werkt alleen op ondersteunde auto's, op dit moment de S-Klasse en EQS, en werkt alleen op ondersteunde snelwegtrajecten waar de auto door bijvoorbeeld druk verkeer niet harder dan 60km/u kan rijden.